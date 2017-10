Yverdon lime à son tour le parking gratuit à midi

Il faudra sortir le porte-monnaie entre midi et deux. Dès janvier 2018, la Ville d’Yverdon ne laissera plus qu’une heure de trêve aux automobilistes en centre-ville. Le stationnement ne sera plus gratuit que de 12h30 à 13h30, contre une tranche de 12h-14h auparavant.

La Municipalité, dont la majorité avait fait de la politique du stationnement et de la mobilité un cheval de bataille durant les élections, assure que sa décision vise à faciliter l’accès au centre-ville. «C’est un tout cohérent, argumente le syndic PLR Jean-Daniel Carrard. L’idée est d’encourager des tournus. Ne soyons pas naïfs. Entre la gratuité du matin et celle de midi, il suffit de tourner son disque pour stationner longtemps à bon compte.»

«Les habitudes changent, il faut s’adapter. L’heure est à la journée continue et à des pauses courtes»

Pas question par contre d’imiter la capitale vaudoise qui a purement biffé la gratuité du milieu de journée. «Il faut respecter la pause de midi, poursuit l’élu. Mais les habitudes changent, il faut s’adapter. L’heure est à la journée continue et à des pauses courtes.» Autre objectif, préparer l’arrivée du futur garage souterrain de la place d’Armes, lui aussi payant. De même que l’extension des macarons sur toute la ville, en 2018. Par «transparence», la Ville déclare que cette mesure doit apporter l’équivalent de 290'000 francs par année dans ses caisses. Soit beaucoup de petite monnaie.

La nouvelle est saluée des deux côtés de l’hémicycle. A gauche, on applaudit une mesure qui n’a rien à envier au plan de stationnement de l’ancien Exécutif, à majorité rose-verte justement. L’idée était alors de reléguer le stationnement longue durée en périphérie, comme au P+R d’Y-Parc, plutôt que dans les rues commerçantes comme la rue de la Plaine.

Même réaction à droite. «Une heure gratuite, je peux vivre avec, réagit Pierrette Roulet-Grin, conseillère communale PLR et membre de «Stop aux bouchons». Ça permet de manger une assiette, et à la longue d’encourager les tournus, à la rue de la Plaine par exemple.» Unanimité politique donc.

Commerce remonté

Ce n’est pas le cas dans le commerce. La Société industrielle et commerciale avoue l’avoir mauvaise. «Nous n’avons pas été consultés, on dira que c’est un «couac» du système, réagit le vice-président Laurent Bertschi. Juste après Lausanne, le timing n’est surtout pas très bon. Les gens vont réagir directement.» Il poursuit. «On aurait proposé des solutions alternatives, comme une heure gratuite puis un tarif horaire payant sur toute la journée, comme à Payerne. Là, le petit commerce va souffrir une fois de plus. Ils ne sont plus beaucoup à ouvrir sur l’heure de midi.»

C’est le cas de l’Intemporel Café. «Je ne pense pas que payer 1 franc 50 de plus va décourager les gens, relativise la patronne, Anne Zimmer-Guanzini. Mais ça ne va pas changer les habitudes non plus.» Au Bar du Coq, la patronne s’inquiète plus pour ses employés. «La clientèle du midi, c’est essentiellement des gens qui travaillent déjà en ville. Par contre nos serveuses n’ont pas de macaron. Ce sera plus embêtant pour elles», note Giovanna Ferraro.

Les autres restaurateurs font la moue. «Le pire, ce serait de rendre tout payant. Mais ça va encore. A midi, les gens ne prennent de toute manière plus 2 heures de pause», enchaîne le patron de La Grange. D’autres sont plus inquiets. «Même un client sur dix en moins, c’est grave, souligne le gérant d’une grande surface. On sait que le prix du stationnement est important pour les gens. Ici, ce n’est pas Lausanne. Pour venir depuis l’extérieur, il n’y a pas autant de transports publics.» (24 heures)