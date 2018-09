Yverdon pourrait tout de même taxer les promoteurs

Les caisses à sec mais des projets plein les tiroirs, Yverdon pourrait bien être la première ville vaudoise à adopter une des subtilités de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Pour financer ses inévitables futures structures d’utilité publique, la deuxième ville du canton va étudier la possibilité d’instaurer une taxe déjà adoptée par plusieurs communes depuis des années, mais dont Yverdon et surtout sa majorité libérale-radicale s’étaient jusqu’à présent méfiés comme de la peste. Cette taxe, c’est celle sur les équipements communautaires: prélever sur le bénéfice fait par les promoteurs dans une opération immobilière un montant destiné aux investissements de la Commune, du type crèche, salle de gym ou autres.

Jeudi, le Conseil d’Yverdon a toutefois changé d’avis et accepté de renvoyer pour étude cette proposition du député et conseiller communal Vert Vassilis Venizelos. Pourquoi diable? Parce que la Ville vient de dénicher une subtilité dans la LATC qui vient juste d’entrer en vigueur. «On pourrait être précurseur, explique le PLR Maximilien Bernhard, faire une bascule fiscale du Canton à la Commune. Ce n’était pas aussi clair avant. Si on y arrive sans péjorer notre attractivité, on soutiendra.»

Déduction à examiner

Les élus refusaient d’ajouter cette taxe communale pour les équipements communautaires à une nouvelle taxe qu’apporte la LATC: un prélèvement d’office par le Canton de 20% du bénéfice sur la plus-value foncière. Il y a toutefois une subtilité, la possibilité de déduire de la taxe cantonale celle fixée par la commune. «Il va falloir examiner le mécanisme, juge le syndic et député PLR Jean-Daniel Carrard. La méthode nous intéresse et elle pourrait avoir un intérêt pour d’autres villes.» Autrement dit et entre les lignes: voir s’il y a moyen de faire rentrer des sous dans la crousille communale, et non dans celle du Canton, sans augmenter la facture finale du promoteur.

«C’est une taxe qu’on trouve dans de nombreuses communes, la Ville a également pu changer d’avis par pragmatisme, relève le socialiste Julien Wicki. On ne peut plus balayer ce qui peut nous rapporter de l’argent. On sait qu’on ne pourra pas passer par l’impôt pour financer ces investissements.» Une allusion à la faible valeur du point d’impôt de la cité thermale, au regard du potentiel que représentent les projets en vue. «Si l’on prend l’ensemble des plans de quartier prévus à Yverdon, calcule Vassilis Venizelos, cela pourrait rapporter près de 50 millions de francs aux caisses communales. Les projets s’accumulent, il y a un sens à s’appuyer dessus. Il ne faut pas se braquer sur des positions idéologiques.»

Le premier accueil timoré de la proposition Verte – «Laissez la Municipalité travailler», avait lancé le syndic, agacé – n’était pas en soi surprenant. La majorité de droite goûte peu les tentatives de la minorité de gauche d’intervenir sur le dicastère PLR de l’Urbanisme.

Clarifier les règles

Le revirement de jeudi s’explique aussi par une volonté de renforcer la politique actuelle d’approche au cas par cas: les contreparties publiques sont d’ordinaire négociées par convention avec le porteur du projet. Des conventions fragiles, «alors qu’un règlement permet de fixer d’avance les règles du jeu», note Vassilis Venizelos. Nul doute que les édiles sauront en revanche conserver des approches différenciant les projets commerciaux des projets résidentiels, ainsi que des barèmes adaptés à la taille des constructions.

Le débat promet toutefois de buter sur les positions politiques. «Le taux de la taxe sera déterminant, il ne faut pas une mesurette, reprend l’élu écologiste. Il faut aussi éviter que cela soit répercuté sur les loyers.»

Réponse: «Le tout est de trouver un équilibre, table le syndic. Mais qu’une hausse du prix du terrain ne soit pas répercutée sur les loyers, permettez-moi d’en douter.» Maximilien Bernhard ajoute: «On doit aussi étudier d’autres solutions, il y a des alternatives.» Bref. La bataille pour renflouer les caisses d’Yverdon continue. (24 heures)