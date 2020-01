Yverdon: regarder les JOJ en plein air, patins aux pieds

Vu du ciel et avec l’esprit poétique, on pourrait croire qu’une fuite de glace s’est répandue sur la place Pestalozzi, issue de la petite patinoire mobile qui y est installée chaque hiver depuis plusieurs années dans le cadre du Marché de Noël. De manière plus prosaïque, c’est un chemin de glace de 300 mètres — pour 2,5 mètres de large — qui a été disposé en prolongement de l’aire de loisir. Ce clin d’œil aux Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 (JOJ) a été mis sur pied à l’initiative du Service des sports de la Ville d’Yverdon.

Ouverte jusqu’au 26 janvier selon un horaire défini, cette installation inédite est gratuite, à condition de disposer de ses propres patins. Des paires de «lames» sont toutefois à louer sur place pour ceux qui n’en possèdent pas. «Via son plan directeur des sports, la Ville conduit une politique visant à favoriser l’activité physique de tous ses habitants. Non seulement ce chemin de glace y répond, mais il propose en outre une activité originale, unique en Suisse, en plein centre-ville», souligne le syndic, Jean-Daniel Carrard.

S'associer à la dynamique JOJ

L’idée était aussi qu’Yverdon s’associe à la dynamique des JOJ. Raison pour laquelle un écran géant a été disposé au bord de ce chemin de glace, qui permet de suivre en direct et en plein air les différentes compétitions. Mais cet événement veut également apporter une touche distrayante au centre-ville yverdonnois. De la musique d’ambiance est ainsi diffusée durant les heures d’ouverture de l’attraction.

De plus, partenaires de cette installation, le Hockey Club Yverdon et le Club de patinage artistique de la ville organiseront tour à tour des initiations gratuites. Grâce à PluSport et à l’Association suisse des paraplégiques, des expériences sur glace sont aussi proposées aux personnes en situation de handicap.