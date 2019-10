Yverdon veut doper l’attractivité de la coûteuse salle de La Marive

Inaugurée il y a tout juste vingt-cinq ans, la salle de La Marive est un sujet de discussion récurrent au sein de la commission de gestion et dans les travées du Conseil communal d’Yverdon. Et les termes utilisés sont rarement élogieux. Longtemps synonyme de crédit le plus élevé voté par les élus, cette salle polyvalente est le plus souvent critiquée en raison de la charge financière qu’elle fait peser sur la commune. En 2018, elle a ainsi «coûté» 1'221'800 fr. à la Ville (1'705'685 fr. de charges pour 483'885 fr. de revenus). Certains élus s’étonnent dès lors que la ligne qui lui est consacrée au budget 2020 soit augmentée de 87'000 fr., d’autant plus dans le cadre du «budget de rigueur» (dixit le municipal Pierre Dessemontet) proposé par l’Exécutif.

Responsable intérimaire du Dicastère de la culture, auquel La Marive a été rattachée en 2012, l’édile socialiste explique: «Nous avons une salle polyvalente, un peu hybride, dont la sous-exploitation (ndlr: 168 jours d’occupation en 2018) nous interpelle. Nous avons donc décidé d’investir dans le but de dynamiser son image, de booster ses locations en allant chercher de nouveaux publics, de nouveaux spectacles, bref de nouveaux utilisateurs. Et on escompte ainsi qu’elle perde moins d’argent.»

Le hic, avec La Marive, c’est que son atout majeur est aussi son travers le plus flagrant. «C’est une des seules salles de la région à offrir un espace généreux pour le public (ndlr: entre 800 et 1100 places selon sa configuration), avec une cuisine professionnelle et une vraie scène, souligne Raphaël Kummer, directeur du Service de la culture. Pour un événement qui réunit ces trois composants, elle est compétitive. Mais si on les prend séparément, ce qu’elle offre est plutôt moyen pour les trois.» C’est bien le problème, relève aussi le conseiller communal PS Stéphane Balet. «Il y a quelques années, on a réalisé des réfections sans tenir compte des critiques qui étaient faites, notamment sur son acoustique.»

«Est-ce vraiment au Service de la culture de s’occuper de sa promotion», s’interroge de son côté l’UDC Ruben Ramchurn. Cette question, l’administration y a en partie répondu. Le groupe de travail mis en place pour assumer le travail de prospection destiné à attirer de nouveaux clients est aussi constitué de personnes de l’Association pour le développement du Nord vaudois, du Service de communication de la Ville et de la déléguée à l’économie. «Un budget communication a été défini afin d’être davantage pro­actif», précise Raphaël Kummer.

L’idée est donc d’attirer à La Marive des événements susceptibles d’amener une vraie plus-value pour la région. «Tout en ciblant sur les moments de l’année où sa location est moins sollicitée», précise Raphaël Kummer.

Le groupe de travail s’est déjà mis à l’œuvre, suivant l’impulsion donnée par la Municipalité, avant même que le budget ne soit examiné par le Conseil, en décembre. «La volonté des autorités est ferme et on poursuivra dans cette direction. Toutefois, si le crédit demandé était refusé ou diminué, notre rythme s’en trouverait ralenti», reprend Raphaël Kummer.

Il y a fort à parier que les membres du conseil se préoccuperont une nouvelle fois de ce dossier. Et quelle que soit leur couleur politique, même si globalement tous comprennent la logique qui préside à ce choix. «Cette salle, louée par des sociétés locales, joue un vrai rôle pour la vie associative», relève Ruben Ramchurn. Une assertion sur laquelle le coprésident des Verts, Younes Seghrouchni, embraie: «Oui, mais la commission de gestion l’a plusieurs fois demandé: il faut choisir ce qu’on veut. On veut à la fois qu’elle rapporte de l’argent et qu’elle soit mise à disposition, ou en tout cas accessible aux associations et sociétés locales… La Ville doit d’abord se positionner avant d’adopter une stratégie.»

Au détriment de qui?

Président du PLR, Laurent Roquier est moins circonspect. «Voilà deux ou trois ans que la Commission des finances demande que les revenus de cette salle soient optimisés. On peut considérer cette augmentation de budget comme un investissement de départ, tout en espérant un retour.» Sa logique suscite les craintes du socialiste Stéphane Balet: «Nous avons une Municipalité qui fait à fond dans le pragmatisme. Nous allons soutenir des entités qui peuvent rapporter, alors que les petites structures qui en ont besoin vont avoir de plus en plus de difficultés à obtenir quelque chose de la Commune. Pour moi, c’est clairement dommageable pour le paysage culturel de la ville. Cette augmentation, pour ainsi dire la seule du chapitre «culture», s’est sans doute faite au détriment de l’Amalgame, qui n’a pas obtenu l’augmentation demandée.»