À Avenches, une chasse à l’homme se déroule sur Facebook

«Si vous croisez cet individu près de chez vous, sachez que vous allez être cambriolé dans les dix jours ou que votre vélo va disparaître ou tout autre objet, c’est mon cas et la police vaudoise lui a envoyé une convocation (…) Selon mes infos, il devrait être expulsé.» Il y a un mois, un Avenchois diffusait sur Facebook cet avertissement accompagné de deux photos. Depuis, cette publication ne cesse d’être commentée par des internautes qui n’hésitent pas à suivre cet homme, le pointer du doigt dans la rue et publier en temps réel des informations relatives à sa localisation. Visiblement connu comme le loup blanc dans l’antique capitale des Helvètes depuis plusieurs années déjà, l’individu jeté en pâture à la vindicte populaire serait loin d’être un ange.

«Il en fait plein des conneries lui… Souvent croisé et je déteste le voir aux alentours de chez moi ou autour de mes enfants.» «Il m’a piqué mon vélo il y a 2 semaines. Aberrant que la police ne l’attrape pas.» «Déjà eu affaire à lui, je l’ai attrapé une fois quand il planquait une mèche de perceuse. La gendarmerie le cherchait justement, et je l’ai croisé plusieurs fois sur Avenches. J’espère qu’ils vont rapidement faire ce qu’il faut avec cet énergumène, autrement ça pourrait dégénérer…» Ou plus menaçant encore: «Je l’attrape le jour d’Halloween dehors, je vais me faire un plaisir de le détruire (…). La chasse sera ouverte.»

Joint par téléphone, l’auteur de la publication estime avoir «tout fait pour éviter la diffamation». En outre, il ne voit pas de problème à diffuser sur Facebook les photos de celui qu’il accuse d’être l’auteur de plusieurs larcins. «J’ai déposé une plainte contre lui parce qu’il a volé une télévision dans le cabanon situé dans mon jardin, mais la police ne l’attrape pas. Et regardez les commentaires! Je suis loin d’être le seul à en avoir marre de lui. Il pollue la vie des habitants du coin.»

Violation de la sphère privée

En effet, plusieurs personnes parlent de ses supposés méfaits avec précision: cambriolages, vols, trafic de cocaïne… La liste est longue. Cependant, la police cantonale ne confirme pas ces nombreuses allégations. «La personne à laquelle vous faites référence est effectivement connue des services de polices, explique son porte-parole, Pascal Fontaine. Toutefois, les dispositions légales en la matière (CPP), ne nous autorisent ni à confirmer, ni à infirmer les propos relayés sur les réseaux sociaux.» Concernant la publication à l’origine de cette véritable chasse à l’homme, «il est évident que la police ne cautionne pas ces pratiques qui violent la sphère privée d’une personne, laquelle pourrait déposer une plainte pénale», poursuit le porte-parole. Pour savoir s’il y a des procédures en cours, Pascal Fontaine renvoie la balle au Ministère public central. Ce dernier n’a pas répondu à nos sollicitations.

De leur côté, les internautes s’étonnent de «l’inaction des forces de l’ordre», alors que, selon eux, le domicile de cet individu de nationalité polonaise serait connu de tous: il logerait au Café-Bar & Hôtel Le Forgeron. «C’est complètement faux, assure son directeur, Ludovic Lauper, qui souhaite mettre fin à cette rumeur. C’est son amie qui résidait dans une de nos chambres. Mais il y avait tout le temps des problèmes… Il venait discrètement la voir alors que je lui avais dit que je ne voulais pas de lui chez moi… Et les deux se tapaient dessus: c’en était trop pour moi. J’ai expulsé sa compagne à la fin du mois dernier.»

«Je vais l’aider dans ses démarches, mais je ne veux plus être assimilée à lui…»

Sa désormais ex-copine, justement, confirme toute l’histoire. «Aujourd’hui, je ne suis plus avec. Je devais m’en aller pour ne pas être en danger. Concernant les accusations de vols qui pèsent sur lui, disons qu’il a ce comportement à cause de ses addictions. Mais ce n’est pas le seul. Au fond de mon cœur, j’ai envie de l’aider, mais c’est lui qui a choisi cette vie. C’est sa faute.»

Aujourd’hui, la jeune femme a trouvé un appartement. «Dites bien que je vais emménager seule. Je vais l’aider dans ses démarches, mais je ne veux plus être assimilée à lui… J’ai tellement honte.» Le principal intéressé, lui, n’a pas souhaité répondre à nos questions. (24 heures)