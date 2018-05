À Orbe, Nescafé s’offre un lifting pour ses huitante ans

«Tout commence par un Nescafé», selon le slogan. À Orbe où cette marque forte de Nestlé est produite depuis toujours, tout débute par l’arrivage quotidien d’une centaine de tonnes de grains de café vert. Essentiellement en provenance du Vietnam, pour l’arabica, et d’Amérique du Sud, pour le robusta. Et cela fait exactement huitante ans que ce leader du marché du café soluble est élaboré derrière les murs bien protégés du site nord-vaudois.

Huit décennies, l’occasion pour la société veveysanne d’offrir une nouvelle recette à sa gamme premium Nescafé Gold et de nous ouvrir exceptionnellement les portes de son usine urbigène. Nestlé lève ainsi le voile sur l’élaboration d’une boisson chaude consommée à l’échelle de la planète à un rythme de 5500 tasses par seconde. Mais partiellement. Car évidemment, à l’ombre de la cheminée de brique centenaire d’un site construit en 1901, on ne révèle pas volontiers tous les secrets de fabrication, même si on lâche quelques procédés et bon nombre de chiffres.

De fait, la recette n’a pas tant changé que ça depuis sa découverte dans les années 1930 par le chimiste Max Morgenthaler. À l’époque, Nestlé proposait surtout du chocolat et venait d’élargir son panel aux farines lactées et au lait condensé. La nouveauté vient d’Amérique du Sud. Très gros producteur de café, le Brésil ne sait plus quoi faire des stocks de café brut qu’il a amassés. Il contacte alors la multinationale suisse et lui demande si elle ne voit pas comment conserver. Malgré plusieurs échecs, Morgenthaler persévère et invente le Nescafé. La première ligne de production est lancée à Orbe. On est en avril 1938.

Depuis février, le nouveau Nescafé Gold sort des lignes de production d'Orbe. Photo: JEAN-PAUL GUINNARD

Novateur et tellement simple à l’emploi, le produit n’a aucune peine à conquérir le marché. «En deux ans, le Nescafé est un produit de consommation à l’échelle mondiale. Trois mois après son lancement, les chiffres espérés pour une année sont déjà atteints», souligne Stéphane Bezençon, actuel directeur de Nestlé Suisse, le nom donné à la fabrique originelle d’Orbe où s’activent quotidiennement 260 collaborateurs. Avec les nombreuses autres entités du groupe présentes sur place (dont Nespresso ou le Nestlé Product Technology Center), ce sont au total 1500 personnes qui travaillent sur le site.

À vrai dire, deux des trois principales modifications interviennent coup sur coup. Dès les années 1950, la poudre est uniquement produite à base de grains torréfiés. Soit sans aucun additif. Et une dizaine d’années plus tard, Nestlé introduit la lyophilisation dans le processus. Quant à la troisième, elle vient d’être mise au point (lire en encadré).

Le marc est recyclé sur place

Dans les bureaux d’Orbe, à côté de l’espace de dégustation où la production de Nescafé est testée gustativement chaque jour, Greg Dandrel vulgarise le procédé, échantillons à l’appui. Le bruit régulier des chaînes de production traverse les murs d’un autre secteur de l’immense bâtiment, sans pour autant couvrir les explications du chef de production. Après la torréfaction, les blends (mélange des deux types de grains) sont moulus grossièrement. «On y additionne de l’eau à plus de 100 degrés pour extraire les solides du café. Le marc est retiré, puis incinéré afin de produire de l’énergie pour le site», souligne Greg Dandrel.

Le liquide est encore composé à plus de 90% d’eau. Par évaporation, on obtient une «pâte» qui est congelée dans une chambre froide à moins 50 degrés. Congelée, elle est moulue pour obtenir la volumétrie définitive des granulés. Dernière étape, et non des moindres, cette glace doit encore être lyophilisée. Ce qui signifie que l’eau en est retirée sous vide. Au moment de la consommation, les espaces ainsi libérés seront envahis par l’eau chaude, au contact de laquelle les granulés se dissolvent facilement.

S’il est produit dans une vingtaine de fabriques réparties sur les cinq continents, le quart de la production de Nescafé Gold est élaboré à Orbe. Et chaque jour, ce sont plusieurs dizaines de tonnes de bocaux et sachets qui quittent le site à destination de la Suisse et du monde entier. «Mais le plus gros de nos volumes se destine aux marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord», précise Stéphane Bezençon. (24 heures)