À Payerne, la crise sabote la campagne du PLR

Qui choisir entre Jacques Henchoz et Édouard Noverraz? Pour la succession de Christelle Luisier à la Municipalité de Payerne, le PLR local devait trancher entre ces deux candidats. Puis la crise du coronavirus est passée par là. Le premier, ancien conseiller communal, puis municipal de 2011 à 2016, envisage un retour dans la vie politique payernoise. Le second, novice en politique, est de retour depuis peu dans sa ville natale.

Prévu initialement le 17 mai, le premier tour de l’élection complémentaire se jouera finalement le 21 juin, le second tour éventuel étant prévu le 12 juillet. Quant à la syndicature, elle se jouera dans un second temps. Ce premier tour n’arrange pas forcément le parti, puisque le délai de dépôt des listes est fixé au 25 mai. Or le Conseil fédéral interdisant toujours les rassemblements de population à plus de cinq personnes, le parti ne sait pas s’il pourra convoquer une assemblée générale pour choisir son poulain.

«Avec le comité, nous devons décider du déroulement de cette campagne interne et de la procédure de vote. Selon les directives du Canton, il semble que les associations politiques peuvent se réunir. C’est sujet à interprétation. Sans réunion, il faudra choisir par correspondance», présente Franck Magnenat, président de la section locale. Pour rappel, le vote de la population se déroulera aussi par correspondance, «l’arrêté gouvernemental précisant que le vote au local ad hoc est interdit», mentionnait le communiqué du Département des institutions et du territoire de Christelle Luisier, le 23 avril.

Duel PLR-UDC en vue

Ces contrariétés ne semblent toutefois pas freiner l’ardeur des deux volontaires. «Travailler à la gestion de cette crise au quotidien comme doyen au sein de l’établissement primaire de Lucens-Moudon me donne encore plus envie de m’engager en faveur de la population en général», répond Édouard Noverraz au sujet de sa candidature. Jacques Henchoz s’annonce aussi prêt à faire face à cette campagne particulière, tant à l’interne du PLR que pour l’élection. «J’ai l’habitude de me déplacer à vélo en ville, ce qui me permet quand même de croiser du monde, mais il faudra oublier l’idée du meeting électoral et se montrer inventif. Par exemple, en utilisant les réseaux sociaux», lâche-t-il.

Comme prévu, l’UDC sera de la partie le 21 juin. Actuel président du Conseil communal, Jocelyn Canope assure que la crise n’a rien changé à sa motivation de rejoindre la Municipalité. «J’ai envie de prendre des mesures pour aider la population dans cette période», souligne-t-il. Quant au PSIP, il devrait regarder de loin la lutte de la droite. «Nous allons reposer la question d’un éventuel intérêt pour le poste à nos membres, mais vu que ce n’était pas le cas il y a quelques semaines, j’en doute aujourd’hui», lâche Nicolas Schmid, président de la section.

Il faut dire que dans chaque camp on réfléchit déjà au prochain scrutin général de février 2021 pour le remplacement complet des autorités communales. D’ailleurs, n’aurait-il pas été possible de s’éviter cette élection complémentaire seulement pour quelques mois? «Cela n’est autorisé que s’il n’y a que six mois avant les prochaines élections communales. Et cette option aurait signifié que la Municipalité actuelle devait fonctionner à quatre au lieu de cinq pendant plus de 15mois, ce qui n’aurait pas été raisonnable», répond Stéphane Wicht, secrétaire municipal.

A sept dès 2021?

Cette formule à cinq élus payernois, en vigueur depuis 2001, sera-t-elle d’ailleurs reconduite en 2021? Rien n’est moins sûr, tant les partis notent que le mi-temps d’engagement demandé aux municipaux n’attire pas forcément les jeunes, ceux-ci privilégiant souvent leur carrière professionnelle.

Le PLR avait prévu de mettre la question sur la table avant la crise. Pour modifier cette formule et repasser à sept membres, le délai a été reporté du 30 juin au 30 septembre par le Conseil d’État. «Nous allons en parler lors de notre séance de groupe en vue du prochain Conseil du 28 mai pour sonder le terrain», conclut Franck Magnenat.