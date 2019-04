À Payerne, on prend le pouls des «abonnés» aux Urgences

Les chiffres sont impressionnants. Sur ses quelque 40'000 consultations annuelles, le Service des urgences et la Policlinique de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne, ont enregistré 114 hauts consommateurs de soins d’urgence (HCSU), qui ont engendré à eux seuls l’ouverture de 723 dossiers. En la matière, un patient est considéré HCSU s’il a franchi la porte de l’hôpital au moins cinq fois durant les douze derniers mois. Mais des patients peuvent cumuler plus de 20 consultations par année. Autant de visites qui entraînent l’engorgement des services et sur lesquels l’établissement souhaite se pencher.

Avec la multiplication de leurs admissions, ces patients consomment des ressources et du temps. Au Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) et au CHUV, les hauts consommateurs représentent 4% des patients, mais génèrent 12% des consultations. «Il s’agit alors de maladies chroniques ou psychiques en lien à des addictions, voire d’une situation socioéconomique très compliquée. Notre but est davantage de les aider que de désengorger notre unité, mais l’un entraînera l’autre», explique le Dr Michel Golay, référent médical du projet à l’HIB.

Depuis huit ans à Lausanne

Les études réalisées à ce jour montrent que l’introduction d’une intervention de type gestion de cas pour les usagers fréquents des urgences peut contribuer à alléger leur surcharge. C’est notamment le cas à Lausanne, qui a développé un tel système de gestion, nommé Case Management, au cœur de la population urbaine de Lausanne depuis huit ans. Sous la houlette du Pr Patrick Bodenmann, responsable des populations vulnérables au Centre universitaire de médecine générale et santé publique, l’idée est d’élargir la réflexion aux autres établissements de soins publics romands. Depuis le 1er février, le HIB est l’un des premiers hôpitaux à participer à cette étude financée par le Programme national de recherche.

Pourquoi ces patients consultent-ils si régulièrement? Les urgences sont-elles la bonne solution ou une autre prise en charge pourrait-elle être proposée, par exemple via le médecin traitant ou le centre médicosocial? Le modèle urbain développé à Lausanne peut-il être transposé à la campagne? Telles sont les questions auxquelles le programme I-CaM (Implementing a case management intervention for frequent users of the emergency department) devra répondre. «L’idée est de mettre en place un Case Management propre à notre infrastructure. Mais c’est un travail très compliqué à faire, car ce sont souvent des personnes ayant de multiples intervenants du système de santé, une problématique médicale complexe», poursuit le médecin.

Le travail consiste à repérer les patients puis à sélectionner ceux qui participeront à l’étude du programme de recherche durant les deux ans à venir. Outre le fait d’avoir consulté au moins cinq fois dans l’année, les patients doivent être majeurs et parler couramment le français pour bien comprendre l’étude et faciliter les échanges.

Activité en hausse régulière

Divers critères d’exclusion entrent aussi en ligne de compte, comme un prochain départ de Suisse, une espérance de vie limitée ou un membre de la famille déjà suivi par l’équipe du Case Management. Sans être auscultés sur la durée, ces patients pourraient toutefois bénéficier quand même d’une gestion de cas adaptée à leur problème. «Depuis février, quelque 40 Broyards ont déjà été ciblés et quatre ont accepté d’être inclus dans l’étude I-CaM», détaille le Dr Golay.

À terme, tout le monde souhaite fluidifier un service dont l’activité augmente régulièrement. En 2014, les Urgences n’enregistraient ainsi que 35'000 visites à l’HIB. (24 heures)