À Yverdon, la politique se donne de plus en plus en spectacle

«Ça suffit, je… je vous retire la parole», s’exclame une présidente du Conseil d’Yverdon. «Monsieur le conseiller, je vous prie d’aller vous rasseoir», assène, sans réelle légitimité, le syndic à l’encontre d’un autre conseiller. «C’en est assez, vous allez trop loin!» s’autorise un autre élu.

Depuis des mois, les exemples du genre se multiplient. On n’en est pas au verre d’eau à la genevoise, mais disons qu’il ne manque parfois que quelques gouttes. Au sein de l’organe délibérant de la deuxième ville du canton, l’ambiance est tout sauf bon enfant.

Invectives, attaques personnelles, prises de bec: les élus eux-mêmes déplorent un climat qui finit par nuire au bon fonctionnement du cénacle. Et ce à l’heure où se profilent les plus gros dossiers de la législature, ceux qui doivent transformer le visage d’Yverdon.

Ce qui se passe? Chaque politicien a sa petite idée. À les entendre, le contexte compte pour beaucoup. «La gauche est déjà en période électorale, et ça se sent. Les fronts se durcissent», relève Maximilien Bernhard, vétéran du Conseil, aujourd’hui au PLR. «C’est habituel, poursuit-il. La minorité essaie toujours de reprendre la majorité. Ce qui est nouveau, c’est que le plénum quitte le débat d’idées.» En face, on fait la moue. «Taper fort est payant avant les élections, c’est de bonne guerre, juge un ex-élu de gauche. La question, c’est la place qui reste à la négociation. Ce que nous, en majorité, on faisait.» À vérifier.

Tribuns gênants

Pour Paul-Arthur Treyvaud, conseiller communal PLR et ancien municipal, l’ambiance n’est pas si électrique que ça. «Il y a certains «indépendantistes» qui s’en prennent systématiquement à l’Exécutif. Mais ils ne sont généralement pas suivis par le Conseil, qui regarde les boulets passer.» Quitte à se lasser et hésiter à poser les plaques. Chaque camp pointe du doigt les gouailleurs d’en face. Tout en relevant que la présence de plusieurs députés et anciens députés «amène un style de confrontation directe», regrette l’UDC Roland Villard.

Tout n’est pas nouveau, donc. «C’est cyclique, soupire un briscard de la politique locale. Il n’y a jamais eu de majorité claire dans cette ville, ce qui ne favorise pas la recherche de compromis.» Une bipolarité qui s’est clarifiée avec la disparition des petites formations (Solidarité et Écologie, UDF) aux dernières élections. «La population en jugera aux prochains scrutins. Là, on se retrouve avec des blocs qui donnent une autre mathématique au Conseil», constate la présidente du cénacle, la PLR Catherine Carp.

Pour preuve, depuis le début de la législature, un seul projet a profité d’un accord entre les groupes: la désormais célèbre taxe sur les déchets, agendée à la dernière séance de l’année passée. Son refus aurait mis à mal le budget 2018, qui prenait déjà en compte ce montant. Pis, la dernière Commune vaudoise hors des clous en la matière aurait été vertement remise à l’ordre par le Conseil d’État. Qu’en déduire? Que l’unique compromis yverdonnois a eu lieu parce que les conseillers n’avaient pas d’autre choix.

De là à dire que la machine se grippe, il n’y a qu’un pas que certains hésitent toutefois à franchir. Les commissions, elles, fonctionnent, de l’avis de la plupart de leurs membres. «À la commission de police, dont je fais partie, l’ambiance est même formidable», ose Paul-Arthur Treyvaud. Ce n’est quand même pas l’avis de tous. «Cela dépend quand même des sujets abordés. Mais c’est vrai que c’est plus facile de discuter que dans un plénum de 100 personnes avec quelques débataires virulents», dit le Vert Pierre Hunkeler. Une façon de critiquer la «politique spectacle» que certains confondent, soupire un ponte des affaires locales, avec la politique réelle. «Le fond du propos pourrait parfois être entendu si formulé différemment, abonde Pierre Hunkeler. Les interventions sont devenues politiques dans le sens le plus extrême du terme.»

Le rôle du capitaine

Autre élément, le rôle du syndic. À gauche comme à droite, on relève, sous couvert d’anonymat, que les épisodes de tension ont commencé à la fin de «l’ère Von Siebenthal», et se développent aujourd’hui avec Jean-Daniel Carrard. Deux syndics, chacun avec son style, qui s’attirent les piques de l’opposition, dit en substance un ancien cadre de parti.

Reste que pour l’heure aucun préavis majeur n’a encore souffert de la situation. Au contraire. «L’équipe en place fait plus que d’imposer sa patte. Elle en profite pour faire passer ses projets, même s’ils sont peu consensuels», observe Roland Villard. Un élu bien en place va dans le même sens: peu de projets, voire aucun, semblent conçus en amont pour recueillir une majorité interpartis. «L’Exécutif n’a pas besoin de trouver un consensus», juge-t-il.

L’avenir? Les élus n’attendent aucune amélioration avant les élections. Une échéance pour laquelle les formations cantonales ont de grandes attentes. «On avait l’habitude de débats coulants, dit un ancien pilier du Conseil. Il va désormais falloir composer avec l’irruption de politiques bien plus larges. Yverdon est désormais une ville.» (24 heures)