À Yverdon, les enfants vont en salle d’op en Ferrari

Il est 7h passées de quelques petites minutes mercredi matin quand Cassandra entre en compagnie de ses parents dans sa chambre, au service de pédiatrie des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), à Yverdon. La petite blondinette à lunettes a 4 ans et sait depuis quelque temps qu’elle doit subir une intervention chirurgicale. Cette opération la débarrassera du problème de végétations qui la gêne au point de lui faire perdre parfois jusqu’à 25% de ses facultés auditives.

La petite écolière a beau saisir tout le bénéfice qu’elle retirera de cette opération, elle sait aussi que les minutes qui s’annoncent ne seront pas les plus agréables de sa jeune vie. «Waouh!» C’est pourtant bien une expression d’émerveillement qui sort de sa bouche au moment où elle découvre qu’au pied de son lit est garée une magnifique Ferrari rouge, encore immobile.

Cassandra a été avertie une semaine auparavant: c’est au volant de ce minibolide qu’elle se rendra au bloc d’ici quelques minutes. Une grande première pour l’hôpital yverdonnois. La jeune patiente est en pole position des enfants qui auront le droit de rouler sur le chemin de la guérison à bord de cette voiturette électrique offerte aux EHNV par Fleur de Coton.

Une association de réconfort

Cette association neuchâteloise a été créée en 2017 afin de rendre le séjour des enfants hospitalisés un peu plus léger. «Nous sommes aussi là pour accompagner les parents et les frères et sœurs des patients, notamment pendant l’opération», précise sa fondatrice, Martine Gerhard, alors que les parents de Cassandra viennent de s’éclipser pour prendre un café.

Avec ses bénévoles, elle propose un réel accompagnement, deux jours par semaine, à l’Hôpital de Pourtalès. Un «service» que l’association entend garder à l’échelle locale, même si elle n’est pas opposée à l’idée de l’exporter jusqu’à Yverdon, où un «certain nombre de personnes du bassin de population neuchâtelois vient se faire soigner». «En revanche, nous serions heureux de pouvoir remettre à chaque hôpital romand une de ces voitures qui nous sont offertes par Franz Carl Weber», précise Florence Geiser, également membre de Fleur de Coton.

Cette voiture vient compléter un plateau de mesures mises en place par l’équipe pédiatrique visant à détourner l’attention de l’enfant – et donc son stress – sur quelque chose de positif. «Nous avons par exemple mis en place une première visite des lieux, une semaine avant l’intervention, pour anticiper leurs appréhensions», explique Coralie Gros, infirmière en pédiatrie aux EHNV. Depuis 2017, une tablette leur présente l’hôpital, numérisé pour l’occasion, comme le cadre de la «grande aventure» qui les attend le jour J.

Même Barbie a une Ferrari

Quand Fleur de Coton a proposé la voiturette électrique, l’équipe a toutefois hésité, jugeant qu’elle avait suffisamment d’outils à disposition pour atteindre son objectif. «Mais dans la foulée, nous avons été confrontés à des enfants qui n’ont pas bien accroché à la chasse au trésor qu’on propose pour les guider jusqu’en salle d’op», reprend l’infirmière.

Coralie Gros en est convaincue, les plus jeunes vont davantage s’intéresser à cette Ferrari qu’à une tablette, dont ils détournent les yeux au bout de quelques minutes. Les petites filles aussi? «Je leur dis que même Barbie a une Ferrari», rigole-t-elle.

Mercredi, l’opération petit bolide a en tout cas marché plein pot. Les parents de Cassandra confirment: «Nous sommes convaincus qu’elle a oublié pourquoi elle était là. Du reste, pour nous aussi, ce n’est qu’au moment de la séparation devant la salle d’opération que c’est devenu concret.»