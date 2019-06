À l’étroit, l’OFROU va-t-il quitter Estavayer?

La filiale romande de l’Office fédéral des routes (OFROU) va-t-elle se déplacer d’une sortie d’autoroute? Et donc quitter Estavayer, où elle est installée depuis 2007, pour poser ses bureaux à Yverdon, comme le laissait entendre «La Liberté» samedi? Son porte-parole se montre plus que réservé à ce propos et convoque Shakespeare au moment de répondre: «Beaucoup de bruit pour rien. Aucune décision n’a été prise et aucune étude n’est en cours», assure Olivier Floc’hic.

Il ne cache cependant pas que les locaux staviacois ne sont pas extensibles à l’envi. Et que le site accueillera bientôt trois équivalents temps plein supplémentaires. Au 1er janvier 2020, l’OFROU devra gérer 400 kilomètres de routes cantonales en plus. «Pour le périmètre qui dépend d’Estavayer (ndlr: soit grosso modo la Suisse romande, moins le Valais), c’est 40 km répartis sur deux tronçons, entre Morat et Thielle et entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds», précise-t-il. Et de reprendre: «Cela nécessite que l’on réfléchisse à la manière d’optimiser nos locaux broyards. Actuellement, il n’est pas question que l’on déménage, mais il n’en ira peut-être pas de même demain.»

Le syndic André Losey tient un autre discours. «Nous avons appris que le directeur de la filiale avait demandé il y a une dizaine de jours l’autorisation de prospecter pour de nouveaux locaux ailleurs.» L’édile sait que les 55 collaborateurs de la filiale staviacoise sont à l’étroit. Et il affirme que sa commune tient aussi la solution aux problèmes d’espace de l’office. «Nous avons un projet de construction, en collaboration avec les Transports publics fribourgeois, tout près de là où ils se trouvent, dans le secteur Gare-Casino. Nous pourrions envisager de leur louer ou vendre des locaux.»

Un départ de l’OFROU serait mal perçu par les autorités. Et pas seulement parce que son arrivée était le fruit d’une compensation pour le Canton qui venait de perdre le Tribunal administratif fédéral. «C’est intéressant d’héberger un Office fédéral. D’autant plus qu’on y trouve des postes de qualité», conclut le syndic. (24 heures)