À Ropraz, les Savary parient sur la viande de qualité et sur l’éducation

Tout part d’un renoncement. En 2011, alors que la famille produit du lait depuis trois générations dans sa Ferme du Mélèze, à Ropraz, Jean-Daniel Savary doit dire stop, étranglé par «des intermédiaires qui font couler la profession». «Les vaches laitières, c’était ma vie mais il faut savoir prendre des décisions. Se lever tôt le matin, ce n’est rien; par contre travailler pour 3 ou 4 francs de l’heure, c’est autre chose. J’ai choisi de ne pas cautionner cette politique agricole», raconte ce pionnier de l’école à la ferme (lire encadré) qui reste très actif dans l’exploitation (aux normes IP Suisse), désormais transmise à son fils François.

Ce dernier a opté pour la vente directe de viande issue de la ferme. Il y a les porcs, les poulets, quelques agneaux, mais surtout du veau Angus et du cerf. Pour tous, la production est extensive. Les animaux sont peu nombreux et souvent «destinés à quelqu’un qui a déjà passé commande». François Savary s’approche du parc où pâturent toute l’année une cinquantaine de cervidés. «J’ai suivi une formation spécifique pour avoir l’autorisation de détenir ces animaux sauvages», précise l’ingénieur agronome. Le mâle et les biches vieilliront à Ropraz tandis que les petits seront tués à l’âge de 18 mois. À l’automne, l’éleveur titulaire d’un permis de chasse se chargera lui-même de l’abattage, au fusil, depuis sa grange. Deux ou trois individus à la fois selon des normes sanitaires strictes. «Seul 10% de la chasse consommée en Suisse provient du pays. Il y a donc une forte demande», indique l’exploitant qui met à mort une quinzaine de cerfs par an. Quand il s’agit de produire local, les Savary savent de quoi ils parlent. La nourriture de leurs animaux provient de l’exploitation, une source alimente le domaine en eau et 1200 m2 de panneaux photovoltaïques coiffent le bâtiment principal. «Tout ce que l’on fait répond d’abord à des aspirations qualitatives.

Par exemple, le choix des vaches Angus, c’est notamment parce que cette race n’a pas besoin de concentrés de maïs ou de soja pour que les animaux soient bien finis.» Le troupeau compte une trentaine de bêtes dont une dizaine de veaux élevés selon le label Natura-Beef (le veau grandit près de sa mère, sort tous les jours, pâture tout l’été). François Savary souhaite aller plus loin. Pour «limiter le stress dû au chargement dans les camions», il aimerait procéder à l’abattage des veaux chez lui, comme pour les cerfs, mais le Service des affaires vétérinaires l’oblige pour l’instant à les conduire à l’abattoir de Ropraz.

Tout faire soi-même

En plus de la viande, le petit self-service aménagé à l’entrée de la Ferme du Mélèze propose œufs, pommes de terre, vin cuit ou encore miel, le tout produit sur place. «À l’avenir, pour s’en sortir, il faudra produire, transformer et vendre. Ça demande de l’engagement et de la polyvalence mais il est impératif de se passer des intermédiaires», juge François Savary. Tout en restant dans un modèle «extensif», l’agriculteur pourrait augmenter sa production de quelques têtes, pour «tourner correctement», puisqu’il a par exemple droit à «30 vaches sur le domaine». Mais le nerf de la guerre reste le même: «Il faut des moyens pour acheter les mères, créer un troupeau est onéreux.» Malgré tout, l’agriculteur de 35 ans est «heureux» d’avoir opté pour la production de viande certifiée Ferme du Mélèze. Et son père lui donne raison: «Le plus dur n’est pas de faire de la viande, c’était d’arrêter le lait. Mais les collègues qui ont continué, ils en sont où aujourd’hui? À environ 50 centimes du litre pour le lait industriel.»

