À Yverdon, le soutien au journal local déclenche une guerre politique

Coup de tonnerre à Yverdon. Lors d’une conférence de presse mardi matin, les trois élus de gauche à la Municipalité ont rompu la collégialité à la suite de l’affaire de «La Région Nord vaudois». Pour rappel, fin mai dernier, dans une lettre que nous nous sommes procurée, le syndic Jean-Daniel Carrard faisait part au journal de la «déception» de la Municipalité au sujet de la couverture d’événements communaux, comme l’inauguration de la STEP, la première pierre de la caserne des pompiers ou la renaturation de la Thièle. En conséquence, l’édile annonçait la décision de l’Exécutif de suspendre, «jusqu’à nouvel avis», la diffusion du bulletin d’information des autorités dans les colonnes du quotidien. Pour l’heure, une seule édition n’a pas été publiée. Si cette situation devait se confirmer, cela représenterait un manque à gagner de près de 28'000 francs par an pour «La Région».

Lire l'édito: Yverdon et La Région, en tirer les leçons

Peu après, la rédactrice en chef était convoquée par le conseil d’administration du groupe éditant le journal. Un rendez-vous qui faisait suite, selon nos informations, à plusieurs désaccords entre la journaliste et sa hiérarchie. À partir de là, les versions divergent. L’avocat de la rédactrice parle de licenciement abusif. Celui du groupe, d’un départ volontaire. Vendredi, une soixantaine de personnes ont manifesté sur la place Pestalozzi pour apporter leur soutien à la jeune femme.

La gauche sort du bois

Les deux municipaux socialistes – Pierre Dessemontet et Jean-Claude Ruchet – ont rédigé une prise de position commune que le premier a lue face à la presse, mardi matin: «La décision municipale se limitait à l’expression d’une déception envers la couverture de certains événements locaux par le journal, sans l’assortir d’aucune conséquence matérielle comme le retrait de la publication de «Rive Sud» (ndlr: le bulletin communal).» Et d’ajouter: «Formulée en ces termes, nous restons solidaires de la décision municipale.»

Mais, selon l’élu du parti à la rose, la lettre envoyée au nom de la Municipalité ne correspond pas à ce qui avait été convenu. «Elle outrepassait clairement la décision municipale et ne représentait donc pas l’intention de cette dernière.» En congé maternité, la Verte Carmen Tanner s’est exprimée via une déclaration lue par la cheffe de groupe des écologistes au Conseil de la ville, Céline Ehrwein. Elle indique y comprendre «celles et ceux, journalistes et citoyens, qui voient en l’arrêt soudain du journal communal une mesure de rétorsion face à une presse qui reçoit des critiques (discutables pour certains) sur son contenu rédactionnel. Une telle décision ne peut se justifier dans ce contexte.»

«C’est faux», a rétorqué le syndic lors d’une conférence de presse tenue deux heures plus tard par les édiles de droite. «La majorité de la Municipalité considère que cette rupture de collégialité n’est pas justifiée, relate Jean-Daniel Carrard. Nous avons pu discuter tous ensemble de la totalité du texte envoyé à «La Région Nord vaudois». L’élu PLR voit dans l’attitude de ses collègues de gauche plusieurs explications. «Ils ne parviennent pas, visiblement, à supporter la pression actuelle», s’avance-t-il, avant de poursuivre: «Il y a deux paramètres: la lettre est aujourd’hui instrumentalisée et la campagne électorale commence peut-être plus tôt que prévu. Nous ne demandons pas à la presse d’être complaisante. Juste qu’on y lise une trace factuelle de ce qui se passe dans notre ville.»

Concernant le fond de la démarche engagée contre le journal, Jean-Daniel Carrard assure que la Municipalité a cherché le dialogue. Mais peut-on vraiment parler de discussion quand l’Exécutif annonce d’entrée une sanction, à savoir la suspension du bulletin d’informations communales? «Ce n’est pas du tout une sanction, insiste Gloria Capt, municipale PLR. Les questions contenues dans cette lettre sont légitimes. Nous sommes responsables de chaque centime dépensé. La Municipalité a agi comme n’importe quel client vis-à-vis d’un prestataire.» Le syndic complète: «Pour nous, il s’agissait simplement de suspendre l’histoire, prendre l’air, et de s’asseoir autour d’une table pour discuter. Sauf que nous n’avons jamais obtenu de réponse. Et ce n’est pas bien. Il n’y a rien de pire que de ne pas dire quelque chose quand on a quelque chose à dire.»

Que dit le PV?

Un document permettrait sans doute d’avoir le fin mot de l’histoire: le procès-verbal de la séance de Municipalité durant laquelle les élus ont parlé de cette fameuse missive adressée à «La Région Nord vaudois». Dans une démarche de transparence, et pour permettre de trancher entre la version de la gauche et celle de la droite, la Municipalité serait-elle prête à le rendre public? À cette idée, Gloria Capt pousse des cris d’orfraie: «Absolument pas! C’est un document confidentiel.» Le climat semblant plus tendu que jamais, bien malin qui pourra dire quand et comment la sérénité présidera à nouveau aux débats de l’Exécutif yverdonnois. (24 heures)