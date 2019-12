L’ancien architecte de la Ville d’Yverdon s’en est allé

«Je suis un citoyen gâté d’un pays riche qui a un des meilleurs systèmes de santé du monde.» C’est par cette phrase manifestant toute sa reconnaissance qu’André Rouyer concluait le témoignage accordé au journal de l’Association suisse des transplantés, en novembre 2009. Greffé du cœur en septembre 1992 alors qu’il était architecte de la Ville d’Yverdon, ce Français d’origine est décédé mercredi, à l’âge de 82 ans.

Souffrant d’une insuffisance cardiaque due à une hypertrophie ventriculaire gauche d’origine inconnue, ce diplômé de l’École polytechnique et universitaire de Lausanne a donc vécu vingt-sept ans avec le cœur d’un autre. Un sacré bail qui faisait de lui l’un des plus anciens greffés cardiaques du pays. «Il n’oubliait jamais la chance incroyable qu’il avait eue – c’était ses mots – et il pensait tous les matins en se réveillant à celui qui lui a donné son cœur», témoigne son épouse, Marianne.

L’homme aimait la vie et sa famille (une épouse rencontrée alors qu’il était étudiant et deux enfants). C’est pour eux qu’il avait trouvé la force d’affronter la greffe à une époque où ce geste chirurgical était plus exceptionnel encore (la première couronnée de succès en Suisse remonte à 1985) qu’aujourd’hui. Vite remis sur pied, après une hospitalisation de 20 jours, André Rouyer reprenait rapidement le chemin de l’Hôtel de Ville d’Yverdon où il travaillait depuis 1983, après un passage à la Ville de Lausanne et à l’État, comme adjoint de l’architecte cantonal. «Il me semble qu’à l’époque il était le premier greffé du cœur à reprendre une activité professionnelle à plein temps», souligne Paul-Arthur Treyvaud. L’ancien municipal se souvient «d’un homme extrêmement honnête et scrupuleux». «Une fois qu’il avait pris une décision, il était difficile de le faire changer d’avis, mais c’était une personne dotée d’un entregent remarquable.»

En seize ans à la tête de l’Urbanisme – il a pris sa retraite en 1999 –, André Rouyer a eu le temps de laisser des traces de son passage à Yverdon. Il est l’auteur du plan général d’affectation de 1998 qui amorce le rapprochement de la ville vers son lac. C’est aussi au cours de son mandat que se dessine la place de la Gare telle qu’elle se présente aujourd’hui aux pendulaires. Il suit aussi la transformation de la place Bel-Air et du côté gauche de la rue d’Orbe qui y débouche. «André Rouyer a fait construire la passerelle qui relie les anciennes casernes au centre Bel-Air et s’est battu pour que les bâtiments anciens qui la jouxtent en direction du centre-ville soient conservés», reprend, la voix emplie de reconnaissance, Paul-Arthur Treyvaud.

Retraite atteinte, il souhaite repartir pour Lausanne. «Cela lui permettait de se rapprocher des enfants tout en coupant les ponts avec sa vie professionnelle», se souvient son épouse. Il n’en est pas devenu inactif pour autant, s’engageant au sein de l’association Plans-Fixes, de Patrimoine suisse et du Cercle littéraire de Lausanne. En n’oubliant évidemment pas de militer activement pour le don d’organes.