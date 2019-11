Anne-Gaëlle Villet devra faire rayonner l’abbatiale de Payerne

«Enfant, j’étais venue visiter une exposition du Musée de Payerne, mais je me souviens que j’avais surtout été impressionnée par l’ampleur de l’abbatiale, la plus grande église romane de Suisse. À l’intérieur, on se sent tout petit, et c’est justement cette dimension que le parcours muséal doit mettre en avant.» Nouvelle directrice-conservatrice de l’abbatiale de Payerne, Anne-Gaëlle Villet vient d’entrer en fonction.

Aux yeux de la Municipalité et de l’Association du site de l’abbatiale de Payerne (ASAP), qui assurera la gestion des lieux dès la fête de réouverture, du 14 au 17 mai 2020, la jeune femme de 32 ans, tout juste de retour de son voyage de noces, était la candidate idéale pour succéder à Julia Taramarcaz. «Son profil mêle deux facettes qui ne vont pas forcément de pair, à savoir l’amour du patrimoine et l’envie de gérer un site», décrit la syndique, Christelle Luisier.

La tâche de cette titulaire d’un master en histoire de l’art décroché en 2014 à l’Université de Lausanne, avec spécialisation en architecture et patrimoine, s’annonce toutefois ardue. Elle prend les commandes d’un site en complète restructuration, une mue à laquelle elle n’a pas participé. Mais dont elle aura la charge de faire respecter le business plan, notamment en matière de visiteurs.

Faire vivre le site

«C’est une partie du projet, mais l’idée est aussi de faire vivre le site au fil du temps, reprend la Lausannoise avec aplomb. Il y aura des expositions temporaires à prévoir, des animations à organiser et tout un programme musical à mettre en place. Sans compter l’encadrement de l’équipe.» De quoi y voir un challenge sur le long terme, qui sera accompagné dans ses premiers pas par les sociétés spécialisées Thematis et Destination Culture.

Une visite avec audioguide est en cours de réalisation depuis l’an dernier: un parcours de 20 postes et nonante minutes misant sur l’interactivité. Sur un investissement global de près de 20 millions de francs pour le sauvetage de l’édifice, puis sa mise en valeur, la Commune y consacre 2 millions. L’objectif est ambitieux. Alors que le musée accueillait 5000 à 7000 visiteurs par année, le nouveau concept doit en attirer 30'000 pour équilibrer les comptes de l’ASAP. Soutenue par la Commune pour un montant moyen de 250'000 francs annuels jusqu’en 2024, l’association devra ensuite équilibrer ses comptes. «Le défi sera de renouveler l’offre pour inciter le public à revenir», sourit Anne-Gaëlle Villet.

Passionnée de danse

Domiciliée à Chavannes-près-Renens, la passionnée de danse contemporaine et classique, et notamment de la méthode Margaret Morris, ne se prédestinait pourtant pas forcément à l’histoire de l’art. Sortie du Gymnase de la Cité de Lausanne en 2006, elle a d’abord entrepris des études de médecine avant de se réorienter. «Mais mon travail de maturité portait déjà sur le domaine», se souvient-elle.

Pour son master, elle a rédigé un mémoire sur le peintre genevois Gustave de Beaumont à une époque charnière de sa carrière. «Il est connu comme un peintre monumental, mais il a également entrepris des travaux de restauration. Désormais, ces deux métiers sont totalement distincts», décrit-elle en tirant un parallèle avec la restauration actuelle de l’édifice du XIe siècle. Elle a ensuite travaillé au Musée historique de Lausanne et à la protection des biens culturels du canton, tout en guidant des visites lors des Journées du patrimoine.

Appréciant volontiers la lecture et la pâtisserie, Anne-Gaëlle Villet devra faire de l’abbatiale le monument incontournable de la région. Et faire oublier aux Payernois l’ancien musée, dont les quelque 4000 pièces de la collection ne seront désormais plus au centre de la découverte. «Pour le moment, nous souhaitons remettre l’abbatiale au centre de la visite, mais il sera toujours possible de visiter les salles dévolues aux personnalités que sont le général Jomini et Aimée Rapin», rappelle-t-elle.