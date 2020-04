L’application de traçage créée par l’EPFL a été testée en caserne

Apprendre par son smartphone qu’on a été en contact avec une personne infectée par le coronavirus n’appartient plus, aujourd’hui, au monde de la science-fiction. L’EPFL finalise en effet une application qui le permettra tout prochainement, participant de ce fait à freiner la propagation de la maladie. Il sera ainsi possible de se savoir potentiellement contaminé avant l’apparition des premiers symptômes. Baptisée DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing), l’appli sera opérationnelle à compter du 11 mai. L’Office fédéral de la santé publique soutient le projet, mais n’a pas encore annoncé sa mise en service. «La date officielle sera communiquée bientôt», assure Cédric Moullet, du service informatique de la Confédération.

Reste que, de l’aveu même de ses concepteurs, le système est encore perfectible. Raison pour laquelle une centaine de militaires de l’école de recrues de l’infanterie2 participe à un test de taille significative jeudi à la caserne de Chamblon.

Il n’est pas encore 8 heures sur la place d’armes nord-vaudoise. Assis à distance sanitaire réglementaire dans des salles d’instruction, les jeunes militaires, masques sur la bouche, téléphones portables posés devant eux, ne vont pas tarder à partir par petits groupes vaquer aux exercices habituels qui les occupent depuis leur incorporation, le 13 janvier. Pour une fois, les explications qu’ils écoutent leur sont dispensées par deux civils: Alfredo Sanchez, chef de projet à l’EPFL, et Cédric Moullet. Le message se veut bien sûr informatif, mais surtout rassurant: cet exercice, qui s’étend sur vingt-quatre heures, est totalement anonymisé.

Pas de géolocalisation

C’est du reste cette volonté de confidentialité qui a conduit les Écoles polytechniques fédérales à sortir d’un premier projet, lancé par un consortium de chercheurs européens. «Notre appli ne comprend pas de géolocalisation et tous les systèmes mis à disposition sont transparents», souligne d’emblée le chef de projet.

Alors, comment ça fonctionne? Et que va-t-il se passer? «La semaine dernière, deux tests de taille plus modeste ont été conduits, surtout pour vérifier la précision des mesures de distance prises par la technologie Bluetooth sur laquelle s’appuie cette application, explique Emmanuel Barraud, porte-parole suppléant à l’EPFL. Là, on va vérifier la fiabilité même du système en introduisant des malades virtuels dans la simulation.» De fait, les recrues ont téléchargé l’application sur leur propre téléphone. L’appareil enregistre dans sa mémoire un contact à chaque fois qu’il a côtoyé de près – c’est-à-dire à moins de 2 mètres – et pendant cinq minutes au minimum un autre téléphone équipé du même système. Soit la durée et les conditions d’une pause cigarette, par exemple.

«Notre application ne comprend pas de géolocalisation et tous les systèmes mis à disposition sont transparents» Alfredo Sanchez, chef de projet à l’EPFL

En début de soirée, deux recrues choisies au hasard sont déclarées atteintes du Covid-19. L’info est introduite dans leur téléphone au moyen d’un code. Dans la vraie vie, elle sera générée par un médecin. Les appareils de l’ensemble des participants consultent régulièrement un serveur qui leur indique s’ils ont été en contact risqué avec les deux portables en question. Dans les deux heures, les personnes concernées reçoivent une alerte sous forme de notification leur annonçant le risque couru. Sans pour autant révéler l’identité de celui qui pourrait les avoir contaminées. Rebelote vendredi à 6 heures du matin avec l’introduction de deux nouveaux cas. Les recrues concernées se mettent elles aussi immédiatement hors jeu, comme pour le cas d’un autoconfinement, le but étant évidemment de casser l’évolution des transmissions.

Données décentralisées

Les données sont ainsi traitées au niveau du téléphone uniquement, et pas via un serveur, ce dernier ne recueillant qu’une liste de codes anonymes. Cette décentralisation minimise le risque de hacking ou de profilage.

Afin de vérifier l’authenticité des données, chaque recrue a reçu une petite pile de cartes de visite munies d’identifiants fictifs. «À chaque contact, elles sont priées de les échanger, après avoir pris soin de noter au verso l’heure et la durée approximatives de la rencontre», poursuit Alfredo Sanchez. Autant d’informations qui pourront être croisées avec celles enregistrées par les téléphones en fin d’exercice, quand les recrues auront remis à l’équipe chargée du projet leur tas de cartes reçues.

Les recrues ont participé à ce test sur une base volontaire, conscientes de l’importance de l’enjeu. «Le cadre militaire choisi est une bonne chose, vu que nous sommes nombreux à être actifs à différents endroits pendant la journée», souligne Rachid Bouchqraoui. Cependant, le Bâlois relève le problème posé par la nuit en caserne. «Nos dortoirs n’ont que trois prises sur lesquelles nous pouvons nous brancher pour recharger nos téléphones. De nombreux contacts vont ainsi être générés.»