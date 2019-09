Avenches attend 20'000 fans de chevaux

Concours de saut, de dressage, courses de trot ou galop, Prix du Président et même épreuve de chars romains ou encore épreuves d’attelage et vente aux enchères nationale des plus beaux poulains franches-montagnes… Présenté comme le plus grand événement équestre suisse pour les amateurs de chevaux, le festival Equus Helveticus s’apprête à asseoir encore davantage Avenches dans son fauteuil de capitale du cheval, du 7 au 15 septembre. Au total, plus de 20'000 visiteurs sont attendus lors de cette 11e édition.

Destinée aux passionnés du monde équestre, mais ayant aussi pour but de faire découvrir les sports hippiques au grand public, la manifestation est organisée par la Fédération d’élevage du cheval de sport CH, la Fédération suisse du franches-montagnes, l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) et le Haras national suisse (HNS) d’Agroscope. Face au succès renouvelé au fil du temps, elle s’étendra cette année sur deux week-ends.

Les concours de saut pour les jeunes chevaux sont prévus les 7 et 8 septembre. Les épreuves seront nettement plus denses le week-end suivant. «Les temps forts de cette année sont la vente aux enchères nationale des plus beaux poulains franches-montagnes de 2019 ou les spectaculaires courses de chars romains», précisent les organisateurs. Une course campagnarde de chevaux montés à cru par de jeunes cavalières et cavaliers ou encore l’inauguration d’un campus pour célébrer les 20 ans d’existence de l’IENA seront également à ne pas manquer. Des atouts qui devraient assurer le succès de cette nouvelle édition.