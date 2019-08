Avenches ne veut plus de campeurs inscrits à l’année

«Cela nous a pourri notre été. En 2018, une année après notre installation officielle au camping des Joncs, la Commune d’Avenches nous invitait à une réception destinée aux nouveaux habitants avec petits-fours et discours de bienvenue. Mais une année plus tard, ils ne veulent plus de nous.» Sur la petite terrasse de leur mobile home cossu installé dans le camping privé des Joncs, le seul de la Commune d’Avenches ouvert toute l’année, Francine Calame et son ami Édouard Schneider peinent encore à croire à la missive que la Commune a récemment fait circuler parmi les résidents du camping.

Début juillet, la Municipalité informait qu’elle a décidé de se mettre en conformité avec la loi sur les campings résidentiels, son règlement d’application et la loi sur le contrôle des habitants. «Dès lors, la Commune d’Avenches n’accepte plus aucune nouvelle inscription en résidence principale (statut officiel de ménage administratif) dans les camping-caravanings, et ce depuis le 1er mai 2019», mentionne le document. Pour les personnes actuellement au bénéfice de ce statut provisoire, un délai au 31 décembre 2020 est accordé pour se mettre en règle.

Recenser les situations atypiques

Situé entre Avenches et Salavaux, à 500 mètres du bord du lac de Morat, le camping des Joncs s’étend sur une parcelle de 16 hectares, propriété de l’entreprise familiale Caravanes Treyvaud SA. Il propose 400 places pour mobile homes et 150 places de caravanes résidentielles. Minigolf, tennis, piscine de 25 mètres, places de jeu et de pétanque, restaurant ou piste cyclable à proximité sont autant d’activités offertes aux campeurs sur place.

«La loi est claire, le camping ne peut pas être considéré comme le logement principal. Mais pour les personnes n’ayant pas de logement classique, il existe la notion de ménage administratif, que chaque Commune peut utiliser sur son territoire si elle le souhaite», présente Frédéric Rouyard, responsable de la communication au Service de la population. Cette solution pragmatique a vu le jour en 2011, notamment pour recenser les situations atypiques, telles que personnes sans domicile fixe ou résidents permanents des campings.

Plus économique

À Avenches, une centaine de personnes profitent de cette possibilité au camping des Joncs, précisait le secrétaire municipal Éloi Fellay en juillet, dans les colonnes de «La Broye Hebdo». Il s’agit souvent de retraités, qui peuvent ainsi économiser des frais de logement.

C’est notamment le cas de Hans Hossli, 83 ans. Auparavant inscrit à Berne, il a déplacé ses papiers au camping des Joncs, où il possède un mobile home depuis le début des années 2000, en janvier 2018. «Une attestation de la société Treyvaud était alors suffisante, mais une année plus tard, on nous dit que ce n’est plus possible. J’ai l’impression qu’ils veulent qu’on loue un des appartements vides dans les environs, mais je devrais alors débourser au minimum 1000 francs par mois, ce qui serait impossible à assumer», marmonne l’octogénaire. Aux Joncs, son logement lui revient à environ 4000 francs par an en location, sans compter son bois de chauffage. Francine et Édouard ont aussi investi dans un mobile home quatre saisons pour revenir en plaine pour leurs vieux jours, après avoir vécu dans les hauteurs neuchâteloises. «La lettre de la Commune nous dit de chercher une nouvelle résidence principale et de s’inscrire en secondaire au camping si on souhaite quand même rester. Mais un mobile home c’est un peu comme une voiture, et en deux ans il a perdu près de la moitié de sa valeur. Qui va me rembourser si je dois le revendre?» questionne Francine Calame.

Pour l’instant, la Commune ne souhaite pas répondre, un recours ayant été déposé contre sa décision. «Pourquoi la Municipalité a-t-elle décidé de revoir sa manière de faire, alors que le régime de ménage administratif est de compétence municipale?» ou «La Commune avait-elle informé les personnes concernées que leur inscription était provisoire lors de leur enregistrement?» sont autant de questions que nous aurions aussi souhaité éclaircir.

Malheureusement, la syndique, Roxanne Meyer Keller, n’a pas retourné nos appels, préférant réserver ses réponses pour la Cour de droit administratif et public. Si un bruit fait état de séances d’information prévues courant septembre, la Commune n’a pas non plus rappelé les personnes concernées durant le mois d’août, comme elle avait annoncé le faire par courrier.