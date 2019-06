Avenches souhaite faire de la tour Benneville un nouvel atout touristique

«Augmenter l’attrait historique d’Avenches et dynamiser son centre-ville.» Tant la Commission technique d’étude du projet que la Commission des finances ont soutenu la pertinence du crédit de 402'000 francs sollicité par la Municipalité d’Avenches pour restaurer la tour Benneville, jeudi. Un crédit validé à l’unanimité par le Conseil communal, d’autant plus qu’une participation de 100'000 fr. de la Fondation de la Cité et diverses subventions sont attendues.

Située à l’arrière de l’Hôtel de Ville actuel, cette tour de l’enceinte sud de la ville a été construite en trois étapes, entre le Moyen Âge et l’époque bernoise. Ouverte côté ville dans sa partie supérieure, elle se dresse sur cinq niveaux. Mais depuis des décennies, elle est à l’abandon. «La montée dans les étages est particulièrement dangereuse et raide et se fait par l’intermédiaire d’échelles-escaliers vermoulus et peu stables. Les planchers et la poutraison sont dans un état de dégradation avancé. Tous les niveaux sont recouverts d’épaisses couches de fientes d’oiseaux», liste notamment le préavis municipal.

Témoin de l’évolution de la ville, le monument sera ouvert aux habitants, visiteurs ou écoliers après sa restauration. L’étage supérieur propose en particulier un panorama circulaire à 360 degrés, surplombant les toits de la rue des Alpes. Un nouvel escalier sera notamment installé pour faciliter la montée et les planchers seront refaits à chaque niveau avec des interstices pour permettre le ruissellement.

Soumis prochainement à l’enquête publique, les travaux s’étendront, en fonction des rigueurs de l’hiver, de cet automne au printemps 2020. (24 heures)