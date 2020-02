Avenches veut une belle place de l’Église pour l’été

On dit souvent que les plus petits crédits sont ceux qui entraînent les plus longues discussions dans un Législatif. Il n’en a rien été jeudi au Conseil communal d’Avenches, qui a validé à l’unanimité un crédit de 79'000 francs pour la restauration de la couverture de la place de l’Église.

Alors que l’Hôtel de la Couronne, voisin de la place, s’apprête à rouvrir ses portes en avril après plus de deux ans de fermeture, la Commune pourra ainsi récupérer les parasols permettant d’abriter l’endroit.

Un modèle unique

En 2008, lors de la requalification du centre-ville avenchois, une convention avait été passée entre le tenancier de l’établissement et la Commune pour l’utilisation de la place. Avenches payait le chantier, tandis que le restaurateur prenait à sa charge l’achat de parasols. «Ce modèle est unique et donne à la place une allure sophistiquée tout en se fondant en harmonie avec le côté médiéval et romain. La place étant légèrement en pente, chaque parasol a un emplacement et une taille spécifique afin de garantir une surface plane», précisait l’Exécutif dans son préavis.

Sauf que la fermeture de la Couronne à la fin de 2017 a changé la donne, obligeant la Commune à négocier avec les propriétaires pour la mise à disposition du matériel. Souhaitant redonner à la place «ses lettres de noblesse et sa fonction d’accueil», Avenches, qui a étudié d’autres variantes sans y donner suite, a négocié la cession gratuite des parasols et va en restaurer 14 pour le montant accordé.