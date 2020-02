Le boss de l’Amalgame tire sa révérence

L’Amalgame se cherche un nouveau programmateur. Après trois ans passés à la tête de la salle de concert, Grégoire Potin changera d’air fin mars. «Je laisse à mon successeur un outil opérationnel et une équipe compétente», souligne le jeune papa.

Grégoire Potin est arrivé à Yverdon-les-Bains il y a trois ans. Crédit: DR

Difficile de ne pas faire le lien entre son départ et l’année mouvementée qu’a vécue l’Amalgame. La structure a cherché à obtenir – avec un succès relatif – davantage de subventions pour mieux vivre dans un environnement toujours plus concurrentiel. «C’est vrai: 2019 a été assez lourde et ça a un peu compté dans ma réflexion. Mais il n’y a pas que ça.»

En repartant pour Lyon, d’où il est arrivé il y a trois ans, le trentenaire relèvera de nouveaux défis. «La structure avec laquelle je me suis engagé me permet de développer une programmation qui intègre la danse. Elle dispose d’un studio pour musique assistée par ordinateur et musique actuelle.»