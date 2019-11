Un bowling pourrait doper l’offre de loisirs à Moudon

Le bruit sec des quilles qui s’envolent sous l’impact de la boule pourrait bientôt résonner dans la zone industrielle Pré-Bryand, à Moudon. Trois habitants de la Riviera viennent de mettre à l’enquête la construction d’un complexe devisé à 8 millions, comprenant notamment un bowling de huit pistes.

La taille de la parcelle – dont l’achat est conditionné à l’obtention du permis de construire – et de la halle qui y est projetée laissait aux promoteurs un large éventail d’activités possibles. Pourquoi dès lors ont-ils choisi d’implanter un bowling le long de la rive gauche de la Broye, plutôt qu’un laser game ou un mur de grimpe? La réponse de Mauro Urso, l’un des trois promoteurs, claque comme un strike: «Tout simplement parce que c’est la deuxième activité de loisirs la plus pratiquée au monde et qu’elle est accessible à des gens de tout âge.»

Accessoirement, une rapide étude de marché a démontré à cet architecte de La Tour-de-Peilz le potentiel d’un tel loisir à cet endroit, les deux bowlings les plus proches de Moudon se trouvant à Sévaz (FR) et à Yverdon.

C’est en prospectant des terrains constructibles dans un large périmètre que les trois représentants de MIL Concept SA, MLA Concept SA et Forum Architecture S.àr.l. ont trouvé cette parcelle moudonnoise dont ils ont jugé le rapport qualité-prix très intéressant. Le bowling – couplé à un bar, et qui devrait aussi compter cinq tables de billard – ne sera du reste pas le seul point d’intérêt public du futur bâtiment. «Quand nous avons annoncé vouloir y créer un restaurant d’une quarantaine de places avec terrasse, la Commune a applaudi des deux mains», assure Mauro Urso. C’est aussi d’entente avec les autorités que la future aire de jeu a été dimensionnée, les huit pistes prévues semblant répondre aux besoins identifiés par la Commune.

Prévu pour l’heure sur deux niveaux (et 21'800 m3 pour un potentiel maximal de 36'300 m3 autorisés par la police des constructions), le projet comprend aussi une dizaine de surfaces administratives, une douzaine de dépôts-ateliers et un logement d’intendance. À l’extérieur: une zone de jeux et 103 places de stationnement, dont cinq munies de bornes de recharge pour voitures électriques. Sur le toit, 66 panneaux photovoltaïques doivent produire de quoi couvrir les besoins en électricité de l’ensemble.

Dans un planning idéal, les trois associés espèrent commencer la construction en mars, en vue d’une mise en exploitation un an plus tard.