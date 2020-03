La Broye compte deux gouverneurs suisses

Les projecteurs des clubs services sont braqués sur la Broye jusqu’au 30 juin. Pour la première fois depuis que le Rotary et le Lions y sont présents – soit respectivement depuis 1954 et 1974-, ils donnent simultanément à la Suisse deux gouverneurs.

Membre du Rotary Payerne – La Broye, Blaise Matthey est en effet devenu l’un des trois gouverneurs du pays de son club service. Mardi à Ménières, cet habitant de Saint-Aubin (FR) a procédé à un échange de fanion symbolique avec le Moudonnois Christian Golay, qui a accédé à la même fonction, pour le compte du Lions, dont il est membre du club Payerne – La Broye.

«Notre district est le plus grand de Suisse, nous aimerions le scinder en deux parties»

Les deux clubs service ont divisé la Suisse en trois parties, des districts qui nomment chacun un gouverneur pour une année. Les deux Broyards ont à cœur de laisser une trace tangible de leur mandat. Blaise Matthey est à la tête du District 1990, qui compte 84 clubs et 4600 membres répartis dans toute la Suisse romande et le canton de Berne. «En janvier dernier, lors du stage de formation des 537 gouverneurs mondiaux que j’ai suivi à San Diego (États-Unis), j’ai invité avec mes deux homologues Mark Maloney, président du Rotary International, à venir passer quelques jours en Suisse», explique-t-il. L’Américain a accepté, mais l’épidémie de coronavirus pourrait bien perturber son séjour.

«Nous avons prévu un concert classique au KKL de Lucerne le 15mars et sommes rapidement parvenus à vendre 2000 billets. M. Maloney viendra, mais nous ne pensons pas que le concert pourra être joué…»

L’épidémie n’aura en revanche aucune prise sur l’initiative de Christian Golay qui entend lutter contre le vieillissement des membres du Lions Club. «Entre 30 et 55 ans, nous nous livrons à une course effrénée pour réaliser tout ce qui peut l’être. En conséquence, nous n’avons plus de temps à donner aux autres», explique-t-il.

Les clubs peinent ainsi à recruter des jeunes pour orchestrer des districts trop lourds à gérer. «Et comme notre district est le plus grand de Suisse (il compte 105 clubs et 4100 membres répartis entre la Suisse romande et les cantons de Berne et Soleure), nous aimerions le scinder en deux parties.»