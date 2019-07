Cadre plus restrictif pour les vols de nuit de l’armée

Les riverains de la base aérienne de Payerne seront potentiellement exposés aux nuisances des F/A-18 25 soirs supplémentaires par année dès 2020, mais moins intensivement qu’actuellement. Telle est la proposition qui a été formulée vendredi par les Forces aériennes suisses à l’Association pour la sauvegarde des intérêts des communes broyardes touchées par l’aérodrome de Payerne (ASIC), lors de la séance du groupe de concertation. Celui-ci réunit aussi députés et préfets, Département de la défense ou exploitants civils.

«L’armée va continuer à voler les lundis soir d’octobre à mars, comme prévu dans le règlement d’exploitation militaire. Elle pourra aussi organiser des vols de «refresh» pour la police aérienne les lundis et mercredis, sauf durant la pause estivale», explique Cédric Péclard, président de l’ASIC. Une pause par ailleurs allongée d’un mois, qui s’étendra désormais de mi-mai à mi-août.

Et de sortir la calculette. Sur l’année, cela représente un supplément d’une quarantaine de mercredis et d’une petite quinzaine de lundis. À raison de deux avions par soir qui décollent et atterrissent (contre un nombre indéterminé aujourd’hui), ces augmentations représentent 100 mouvements nocturnes en plus par an, soit 1% du total des mouvements sur le tarmac de Payerne.

Cédric Péclard a toutefois demandé des compensations. L’armée lui a notamment «garanti que, sur ces 55 jours, elle ne devrait en utiliser que la moitié, ce qui correspond à la période d’observation actuelle, lancée en début d’année». Celle-ci sera prolongée jusqu’à fin 2019, une nouvelle séance du groupe de concertation étant prévue en janvier, si possible en présence de la conseillère fédérale Viola Amherd. (24 heures)