Le Canton va entrer dans la danse du Castrum

Le Castrum ne changera pas de patrons. L’équipe en poste depuis 2017 pour monter ce festival pluridisciplinaire continuera, au moins pour quatre ans, à organiser un événement estival dont l’envergure dépasse aujourd’hui les limites régionales. À tel point que le Canton entrera dans la danse en devenant partie prenante de la convention tripartite Commune-Vaud-Castrum qui sera mise en place pour les éditions 2021, 2022 et 2023.

«Pour nous, c’est une excellente nouvelle: dans la région, il y a très peu d’institutions culturelles qui bénéficient d’un tel soutien», se réjouit Damien Frei, directeur du Castrum. Un message fort qui réjouit également la municipale yverdonnoise de la Culture, Carmen Tanner: «Ce geste montre que nous avons eu raison de faire les efforts nécessaires pour donner à cette manifestation quadragénaire un intérêt suprarégional.» Car l’édile ne s’en cache pas: son service tient à cet événement. «Au-delà de son rayonnement culturel et touristique, on l’apprécie parce qu’il met en avant de façon détournée des lieux de notre patrimoine. Mais aussi par le côté participatif qu’il propose tout en restant en très grande majorité gratuit, comme l’avaient voulu ses créateurs à la fin des années 70.»

L’incertitude régnait malgré tout sur son avenir. Ou en tout cas sur l’identité de ses organisateurs, arrivés en août dernier au terme de la convention qui les liait à la Ville pour trois éditions. Forts d’un bilan positif reconnu de part et d’autre, le Castrum avait demandé un appui supplémentaire aux autorités communales. «Il nous faudrait au minimum 50'000 fr. de plus pour que tout roule sans que nous ayons à bricoler avec des bouts de bois», relève Damien Frei. Le directeur met également dans la balance les difficultés et la fatigue éprouvées par une équipe d’organisation appelée à mettre conjointement sur pied le festival et les Rendez-vous de la Place, selon les termes du contrat passé en 2016. «C’est beaucoup trop pour une petite équipe», souligne-t-il. Du reste, le premier dossier que j’avais déposé lors de l’appel à candidature ne comprenait pas ces dix événements.»

Appel en partie entendu

L’appel a été en partie entendu par le Service de la culture, même si la Ville n’est pas entrée en matière en termes financiers. En contrepartie de ce refus, les autorités ont toutefois accepté de délester l’équipe en place de l’organisation de ces Rendez-vous de la Place particulièrement chronophage. «C’est positif, parce qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un caprice de notre part. Nous nous sentons du coup entendu dans notre expertise d’organisation d’événements», analyse Damien Frei.

L’association planche d’ores et déjà sur l’édition 2020 (qui aura lieu du 13 au 16 août). «Une édition transitoire en attendant la convention qui sera passée avec le Canton, rappelle Carmen Tanner. Et pour ce qui est des Rendez-vous, nous allons tester une autre formule avec de nouveaux acteurs pour animer ces jeudis soir et samedis matin estivaux.» À cet égard, la Ville dispose d’un budget de 15'000 fr., retranchés de la manne de 185'000 fr. mise jusque là à disposition des organisateurs du Castrum.