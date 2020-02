Un cas de tuberculose a été signalé dans une école vaudoise

En Suisse, on ne vaccine plus systématiquement

Aujourd’hui en Suisse, on ne vaccine plus contre la tuberculose. «Une vaccination n’a de sens que dans les zones où il y a une présence assez forte de la maladie. Ce qui n’est plus le cas en Europe», souligne Éric Masserey.



De plus, les vaccins ne protègent que des formes précoces et graves de tuberculose. Soit celles qui touchent les bébés et les enfants en bas âge. Ils ne sont pas efficaces contre la forme pulmonaire de la maladie, plus tardive.



Bon an mal an, une soixantaine de cas sont déclarés chaque année dans le canton. «Entre un et trois surviennent en milieu scolaire», précise le spécialiste. Non soignée, la tuberculose entraîne une destruction des poumons qui s’avère fatale.



Mais aujourd’hui, la maladie –qui se manifeste par une toux persistante, une légère fièvre et des signes de fatigue– se soigne très bien. «Sa guérison est garantie en quelques mois», reprend Éric Masserey.