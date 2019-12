La Casba de Sainte-Croix compte sur ses amis pour continuer d'exister

À mi-chemin entre buvette d’alpage et refuge de montagne, mais surtout loin des sentiers battus pour le plus grand bonheur des randonneurs, la Casba voit son avenir en pointillé. Après une pause forcée de presque quatre mois, l’établissement public accroché aux pentes jurassiennes entre le Cochet et Les Avattes a tout de même pu rouvrir ses portes voilà trois semaines. Mais à titre provisoire jusqu’à la fin de l’hiver, via un accord trouvé avec le chimiste cantonal.

Ce sont ses services qui ont demandé aux propriétaires de résoudre différents manques vis-à-vis de l’ordonnance fédérale sur l’hygiène liée aux denrées alimentaires. «Pour que Jérôme Triponney, mon gérant d’hiver, puisse rouvrir, j’ai dû m’engager à rénover totalement la cuisine au terme de cette saison», souligne le propriétaire. Si tel ne devait pas être le cas, la Casba serait sans doute fermée. «Mais nous ne pouvons pas imaginer une telle extrémité», soupire son épouse. De nombreux Sainte-Crix abondent dans ce sens, tous ou presque ayant une histoire un peu intime avec ce joli but de balade, accessible été comme hiver, à pied ou à skis.

C’est d’ailleurs sur eux, mais aussi sur tous ceux qui sont venus y manger une fondue ou des röstis, y déguster une tarte à la crème ou y siroter une «ménéguetz» (un cocktail maison dont la recette disparaîtra avec la Casba), que les patrons comptent en priorité. Car les Félix n’ont pas les moyens de financer une mise en conformité estimée à 40'000 francs. Soit le montant nécessaire pour refaire intégralement la petite cuisine (murs, sols et plafonds en plus de l’équipement) et installer un lavabo pour les WC, non pas dans l’annexe où ils se trouvent, mais dans la cabane principale. Hypothéquer le bâtiment? «Nous avons regardé, mais on parle d’une vieille cabane en bois qui ne vaut pas grand-chose malgré son infinie valeur sentimentale», note Nicole Félix.

100 ans en 2020

Le couple a donc opté pour un financement participatif – via le site www.heroslocaux.ch/sauvez-la-casba. «La première phase a permis de réunir 100 fans autour de notre projet», reprend Roger Félix. La phase de financement proprement dite a démarré le 1er décembre. En presque trois semaines, la petite buvette chantée par Michel Bühler a reçu presque 15'000 francs de promesses de dons, soit 37% de la somme nécessaire pour débloquer les fonds. «Je suis très contente de ce résultat, souligne Nicole Félix. Si on arrivait à 20'000 francs d’ici à Noël, nous serions rassurés quant à notre volonté d’aller de l’avant.»

Si le projet obtient le succès escompté, la Casba fermera deux mois pour travaux à compter du 1er mai. Dès le 1er juillet, sa cuisine flambant neuve serait prête pour accueillir les randonneurs. Qui pourraient alors fêter les 100 ans de la cabane.