«Ce documentaire m’a aidé à surmonter l’adversité»

«L’adversité nous rend plus forts?» C’est le titre du film que l’Yverdonnois Florim Ajda présentera dimanche soir à La Dérivée. Une question que tout le monde se pose une fois ou l’autre, mais qui résonne de manière très particulière pour ce spécialiste des soins aux arbres.

Car pour Florim Ajda, il y a un avant et un après-5 janvier 2018, comme il y a un avant et un après pour toute personne qui subit un traumatisme physique ou moral important. Ce jour-là, alors qu’il terminait le chantier d’abattage d’urgence d’un épicéa menaçant de s’effondrer sur une route d’Yverdon, le trentenaire subit un violent accident dont il sortira changé à jamais. Physiquement en tout cas. Car s’il a la vie sauve, il perd la quasi-totalité de son avant-bras, amputé une dizaine de centimètres au-dessous du coude.

«Aujourd’hui, je vais bien, j’ai en tout cas l’impression que j’ai le moral, affirme-t-il, et j’ai plein de projets.» Notamment une reconversion qu’il a voulue pas trop éloignée du milieu dans lequel il baigne depuis la sortie de l’école: ingénieur en gestion de la nature. Son accident agit aussi comme un déclic pour la réalisation de son deuxième film – un reportage artistique, comme il préfère le définir –, dont la musique a été assurée par son «cousin de cœur», Jay Fase. «Ce travail m’a très certainement aidé à surmonter la situation d’adversité survenue soudainement», relève-t-il.

Témoignages touchants

Tout personnel qu’il soit, le projet n’est pas du tout centré sur Florim Ajda, qui reste derrière la caméra. Mais le film parle indirectement de l’épreuve que la vie lui a réservée. Connu dans le petit monde des arboristes grimpeurs de Suisse et d’ailleurs, l’Yverdonnois est allé à la rencontre de collègues en situation de handicap, visible ou invisible, et qui doivent composer avec au quotidien dans leur vie professionnelle et privée. «Je me suis demandé si ça les rendait plus forts ou plus faibles. Ils m’ont en tout cas beaucoup appris. Sans compter que cela m’a donné beaucoup de force pour m’accepter moi-même dans ma propre situation. Je tiens à ce que ces personnes soient connues par un plus large public.»

Dimanche, La Dérivée projettera aussi son premier documentaire, tourné en 2017 sur une musique d’Annick Loretan, «Les femmes dans les soins aux arbres». Un projet qui, en quelque sorte, traite aussi de la différence, le métier d’arboriste étant d’abord associé aux hommes. «À tort, puisqu’en Finlande on y rencontre presque autant de femmes que d’hommes.»