Chavornay se lance dans la décroissance... politique

Cinq ans. À Chavornay comme dans la plupart des communes fusionnées, c’est le temps qu’on s’octroie pour ménager les susceptibilités en assurant aux petites localités qui s’unissent à leur grande voisine une représentativité politique lors de la première législature de la nouvelle commune. Dans dix jours, l’organe délibérant devrait en effet abolir cette particularité inscrite dans la convention de fusion uniquement pour la durée d’un quinquennat.

Le Grand Chavornay ne comptera en effet plus qu’un arrondissement électoral commun, contre trois, Essert-Pittet, Corcelles-sur-Chavornay et Chavornay, actuellement. Corollaire, la répartition des sièges ne se fera plus en fonction de la population respective des trois villages. Par ailleurs, la commune comptant 5150habitants (statistique du 31décembre dernier), ses représentants au sein du Conseil communal seront élus selon le système proportionnel et non pas majoritaire.

La décision reviendra évidemment aux élus en poste actuellement, et en premier lieu aux membres de la commission ad hoc, mais les vœux exprimés par la Municipalité tendent à une décroissance… politique. Cette dernière souhaiterait en effet diminuer le nombre d’élus aussi bien en son sein qu’au niveau du Conseil communal.

À cet échelon, elle suggère de réduire le nombre de conseillers de 60 à 55, sachant que, de par sa taille, son cénacle doit compter entre 50 et 85 représentants. Elle appuie sa volonté par les difficultés éprouvées entre 2016 et 2020 pour trouver des citoyens disposés à consacrer quelques heures à cette tâche, mais aussi en rappelant que neuf personnes ayant démissionné en cours de route, la Commune avait même dû mettre sur pied un scrutin complémentaire pour repourvoir un siège vacant.

Pour ce qui est de sa Municipalité, Chavornay aimerait revenir à ses effectifs d’avant la fusion. Soit passer de neuf à sept. «Ce nombre correspond aux caractéristiques de notre commune. L’expérience des législatures précédentes a démontré le bon équilibre des tâches et des engagements politiques qu’il engendre», souligne-t-elle dans son préavis.