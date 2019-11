Le chêne trentenaire plus fort que la villa nouvelle

Le chêne est costaud. Non pas au point de déplacer des montagnes, mais une villa, tout de même. Un couple de Payernois a en effet dû revoir sa copie du côté du hameau de Vers-chez-Perrin en raison de la présence de cet arbre trentenaire sur leur parcelle à construire.

Fin février, le couple mettait à l’enquête publique la construction d’une villa familiale. Un projet qui tenait compte de la présence d’un beau chêne, en bordure de parcelle. Le dossier indiquait en effet noir sur blanc sa présence avec la mention «arbre à conserver». Mais quatre mois plus tard, les futurs occupants de la bâtisse à construire déposaient une demande d’abattage, arguant que la position de l’arbre entrait en conflit avec la construction de la villa. De quoi faire enrager des voisins et Pro Natura Vaud qui ne manquaient pas de faire opposition. «L’arbre ne peut pas être déplacé, contrairement au bâtiment. Surtout que la taille de la parcelle le permet», relevait alors Pierre Hunkeler, membre du comité de l’association de défense de la nature.

Les opposants ont eu gain de cause. Vendredi dernier, le projet était remis à l’enquête publique pour trente jours. Et sur le nouveau plan de situation, le chêne se dresse toujours fièrement au même endroit. Contrairement à la maison qui a opéré une figure géométrique, résultat d’une analyse faite par un spécialiste quant à la distance à respecter pour que ni l’édifice ni le chantier nécessaire à sa réalisation ne nuisent à la santé du chêne. «Par rapport au projet initial, la villa a pivoté de 20 degrés et s’est déplacée de deux mètres. Tout en restant du même côté de la parcelle pour des questions de servitude d’accès et de dégagement, elle respecte la distance recommandée par l’expert de 4,5 mètres par rapport au tronc», explique l’architecte.

De son côté, le propriétaire affirme qu’il aura de la peine à se projeter tant que la mise à l’enquête ne sera pas passée. Et évoque en premier lieu les conséquences d’ordre temporel, plus que financier, de cette histoire dont il se réjouit de voir le bout. «Heureusement que je ne devais pas emménager en décembre», souligne-t-il. Un propos qui fait réagir Pierre Hunkeler, satisfait de la tournure des événements: «S’il avait commencé par ce qui vient d’être fait, il n’en serait pas là.»