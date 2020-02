Chevroux sécurise sa route avec un trottoir

La température du lac de Neuchâtel n’incite pas encore à la baignade, mais pour les promeneurs appréciant le bord du lac à Chevroux il conviendra de s’habituer à un nouveau chemin d’accès. Dès ce lundi et jusqu’au mois de juin, la route cantonale 513, dite route du Village, sera fermée à la circulation entre la rue du Lac et la rue du Battoir. En décembre dernier, le Conseil général a validé à l’unanimité un crédit de 3,435 millions de francs pour réaliser la réfection de cet axe, de deux rues, l’aménagement d’un trottoir et divers travaux d’équipement.

«Au début des années 2000, un projet de réfection de la route avait été refusé; avec le développement d’habitations sur le haut du village, il devenait urgent d’aménager un trottoir», explique Jérôme Schupbach, municipal responsable des routes. Pour des raisons techniques, le chantier débutera par la rue du Stade. Selon le calendrier établi, le chantier de la route du Village durera jusqu’à fin juin, puis la rue de la Motte sera rénovée après la pause estivale.

Ces axes seront notamment sécurisés par l’aménagement de trottoirs d’au moins 1,5 mètre de large. Alors que la largeur de la chaussée de la route principale restera de 6 mètres après les travaux; un portail d’entrée en pavés marquera l’arrivée dans la zone limitée à 50km/h. Quant aux deux arrêts de bus du carrefour de la Motte, ils seront déplacés, couverts et aménagés avec un banc et un quai. Enfin, Chevroux profitera du chantier pour changer ses conduites d’eau potable et de défense incendie et pour installer la future connexion des eaux usées en direction de la STEP régionale de l’Éparse, à Payerne.

Dès 2021, ces travaux représenteront une charge financière annuelle d’environ 92'400 fr., sans compter un ajout de 15'000 fr. pour le compte de l’eau potable. Chevroux va puiser 450'000 fr. dans son fonds de réserve et emprunter 2,985 millions, sur lesquels la Commune devrait récupérer environ 400'000 fr. de subventions.