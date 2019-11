Chiffrée à 68 millions, la STEP de Lucens est prête pour son examen politique

Augmenter les rendements, traiter les micropolluants ou encore rationaliser les coûts. À l’horizon 2026, une nouvelle station d’épuration intercommunale et intercantonale devrait être mise en service à Lucens pour répondre à ces objectifs. Afin de donner vie au projet, une trentaine de Communes devront prochainement se pencher sur les statuts de l’Association Épuration Moyenne Broye (EMB). Présentation.

Situation

Dimensionnée pour 70 000 équivalents habitants, la future infrastructure réunira sept STEP actuelles, qui devront être reliées par un nouveau réseau de 13 km de tuyaux, dont un collecteur principal le long de la Broye. À terme, elle traitera les eaux usées de 48 localités, allant de Montpreveyres à Châtonnaye (FR), et touchera 30 communes. Le site actuel de Lucens a été retenu, notamment car il se situe déjà en zone industrielle et n’a donc pas besoin de faire l’objet d’un changement de zone, rendu délicat par la LAT.

Financement

Un investissement de l’ordre de 68 millions de francs est estimé: 49 millions pour la transformation de la STEP intercommunale de Lucens-Moudon, qui devra pouvoir continuer à fonctionner pendant les travaux, et 19 millions pour les réseaux à créer. L’installation devrait bénéficier de 16 millions de subventions diverses. En comptant les amortissements et le fonctionnement, un budget annuel moyen de l’ordre de 5 millions est prévu, soit une somme par habitant entre 90 et 100 francs.

Organisation

L’idée est que l’EMB reprenne tous les réseaux d’épuration actuels. La nouvelle association sera dirigée par un comité de direction de cinq personnes, dont quatre sièges attribués aux principales Communes (Moudon, Lucens, Valbroye, Jorat-Mézières). Les sociétés Cremo (Lucens) et Nestlé Waters (Henniez) ne seront pas membres de l’association intercommunale, mais pourront traiter leurs eaux usées par le biais d’un contrat de droit privé.

Calendrier

Diverses séances d’information sont organisées ces jours pour que les 30 Communes concernées puissent faire part de leurs éventuelles remarques au projet de statuts de l’EMB. L’idée est que les Législatifs valident ceux-ci d’ici le mois de juin 2020. Les phases d’étude et de soumissions se poursuivront ensuite jusqu’en 2023, comprenant la réalisation d’un plan général d’évacuation des eaux pour tout le secteur concerné. Le chantier de construction devrait être lancé en 2024 et achevé en 2026, permettant ensuite de démanteler les anciennes infrastructures.