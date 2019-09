Clendy-Dessous creuse encore le fossé gauche-droite

Onze ans après les premières démarches foncières, le projet immobilier Clendy-Dessous devrait pouvoir aller de l’avant. Jeudi soir, le Conseil communal d’Yverdon a accepté le plan de quartier, son règlement et la levée des oppositions restantes de huit riverains, sur les 17 déposées lors de la mise à l’enquête de juillet 2016. Mais le débat, plutôt serein, a été long et âpre, révélant une fois encore la fracture qui sépare la droite de la gauche. Surtout quand il s’est agi de se prononcer sur la non-entrée en matière finalement refusée, mais demandée par la minorité de gauche de la commission.

Dans les grandes lignes, cette parcelle de 24'000 m2 sera valorisée par la construction de neuf bâtiments de deux niveaux sur rez, séparés par des aires de dégagement et des aires de verdure, dont le potentiel d’accueil est estimé à 250 habitants-emplois. Si les deux bords disent apprécier le plan de quartier en lui-même, socialistes et Verts s’inquiètent de la gouvernance et des aménagements qui l’accompagnent. Au centre de leur cible, le syndic PLR Jean-Daniel Carrard, propriétaire via une société dont il a été administrateur jusqu’en 2016 de terrains représentant 35% de la surface totale du projet, selon le rapport de minorité. Des terrains acquis alors qu’il était encore municipal. Pour eux, le rapport entre sa fonction publique et son intérêt privé est «très ambigu». Lui l’affirme, il s’est toujours récusé quand ce dossier était évoqué en Municipalité, ce que sa collègue Gloria Capt, chargée de l’Urbanisme, a encore répété jeudi. Lors de cette séance, il a du reste «gardé la ligne» et n’a de fait pas pu être interpellé directement par les conseillers. «En tant que syndic, il a le droit d’avoir une vie privée, d’être propriétaire et donc membre d’un syndicat d’amélioration foncière et même de son comité directeur», a martelé Gloria Capt.

En 2010 déjà

Cette fonction l’a conduit à être l’interlocuteur de la Ville. C’est elle qui a été particulièrement pointée du doigt par la gauche, faisant remonter à la surface les soupçons de conflit d’intérêts qu’avait déjà portés le journal «Vigousse» en 2010 à propos de cette même affaire et que le rapport de minorité lu jeudi mentionnait noir sur blanc. «Parler de conflit d’intérêts et de possible influence, c’est aussi inacceptable qu’attentatoire à l’honneur», a réagi vertement Gloria Capt. Avant de rappeler qu’à l’époque cette affaire avait donné lieu à un démenti municipal et une intervention personnelle du syndic de l’époque, le socialiste Daniel von Siebenthal. «Revenir là-dessus, c’est de la politique politicienne de caniveau», a vitupéré la municipale.

À chaud, le président du PLR Laurent Roquier a tenu à rappeler que le projet avait été lancé par une Municipalité à majorité de gauche, conduit par une municipale de l’Urbanisme Verte. «Quant à la décision finale de présenter ce préavis, elle l’a été ce printemps par un Exécutif à majorité de gauche, compte tenu de la récusation du syndic et de l’absence de Valérie Jaggi pour cause de maladie», a-t-il lancé.

Dans un communiqué diffusé vendredi, PS et Verts ont précisé que les réponses apportées la veille par la Municipalité n’avaient «pas permis d’éclaircir la situation». Ils ne comprennent pas que l’adoption de ce plan de quartier ait été soumise au Conseil juste avant l’introduction d’une taxe sur les équipements communautaires qui sollicitent les propriétaires bénéficiant de plus-values dues à des mesures d’aménagement. Selon eux, grâce à la réalisation de Clendy-Dessous, certains terrains pourront être vendus dix fois plus chers que leur valeur initiale. De même, ils se demandent pourquoi la Ville ne fait pas participer les promoteurs aux frais de création d’un passage sous-voie conduisant au quartier, alors que le propriétaire de la parcelle située de l’autre côté doit en assumer une partie importante. «Cette contribution ressort d’une négociation liée à un autre dossier, séduisant mais qui nécessitait des dérogations en échange desquelles on a demandé cette contrepartie», a répondu Gloria Capt.