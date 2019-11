Le Collège de la Coulaz coûtera 16,2 millions

En six ans, les effectifs de l’établissement primaire de Payerne et environs ont grossi de 143 élèves, soit sept classes. L’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) a ainsi été contrainte de rouvrir le Collège de Vers-chez-Perrin et d’installer des classes provisoires aux Rammes. Autant dire que le très attendu Collège de la Coulaz fera office de soupape bienvenue, dès 2021. Actuellement à l’enquête publique, l’édifice coûtera 16,2 millions de francs, selon le crédit sollicité auprès du Conseil intercommunal. «On parle souvent d’un prix moyen de 1 million de francs par salle, on est dans le tir», se félicite Julien Mora, municipal payernois et président du comité de direction de l’Asipe.

Le corps du bâtiment est chiffré à 14,5 millions. Achat du mobilier, installation de tableaux interactifs, bureaux d’accompagnement du projet ou imprévus complètent la facture. À noter que le choix de construction en entreprise totale n’est pas du goût de tous les élus des Communes de l’Asipe. À terme, le site scolaire accueillera la direction d’un des deux établissements primaires basés à Payerne. En effet, les effectifs de celui de Granges et environs seront rattachés à celui de Payerne pour en former deux plus équilibrés en nombre.

Situé près de la salle de gym des Rammes, le collège comprendra 16 salles de classe, quatre spéciales, trois de dégagement, une de rythmique ou encore un accueil parascolaire. «Les directives du Canton de Vaud imposent des classes de 72 à 78 m2 au sol selon les degrés. Les nôtres feront toutes 79,5 m2 brut de plancher et 75,5 m2 en déduisant la place prévue pour les armoires ou les lavabos», répond Julien Mora aux enseignants inquiets de classes trop petites.

Le Collège de la Coulaz prendra place sur un site inaccessible aux véhicules, hormis ceux de livraison ou de secours. Quant au terrain engazonné, qui restera, il sera toujours à disposition de la population hors temps d’école. Sans opposition ou recours, la construction devrait débuter dès mars 2020 pour une ouverture à la rentrée 2021.