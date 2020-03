Le Comptoir repoussé en fin d'été

C'est peut-être une première dans sa longue histoire: la 46e édition du Comptoir du Nord vaudois aura lieu en fin d'été. Initialement prévue - comme à l'accoutumée - au printemps, elle n'ouvrira pas ses portes vendredi 27 mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les organisateurs n'ont cependant pas voulu annuler purement et simplement l'édition 2020 de cette foire commerciale annuelle. Vendredi en fin d'après-midi, ils ont donc annoncé la tenue de l'événement du 28 août au 6 septembre «pour autant que les mesures sanitaires soient levées d’ici là et sous réserve de l’obtention de l’autorisation cantonale», expliquent-ils.

Les organisateurs tiennent à remercier les autorités communales pour leur soutien et leur aide qui ont joué un rôle décisif dans le dénouement positif de ce dossier. «Nous voulons croire que la période retenue sera propice à réaliser de bonnes affaires, que le public sera présent en masse, comme lors des éditions précédentes, et qu’il sera heureux de partager des moments de convivialité et d’amitié bien mérités après la période tourmentée que nous traversons», souligne son chargé de communication, Eric Morleo.