Concise n’a pas dynamité le projet de carrière

À écouter les débats des conseillers communaux lundi dans la touffeur de la soirée concisoise, le sort de la carrière projetée sur les flancs du Mont-Aubert semblait scellé. Copie conforme de ceux qui avaient animé la séance d’information de mai, il semblait évident que les élus allaient dynamiter l’extraction de la roche située sur les hauteurs du village avant même que les premières vraies études ne soient lancées par l’exploitant potentiel et le Canton. De longues minutes durant, même le syndic Patrick Jaggi n’amenait d’autre argument que celui, maintes fois répétés, du bénéfice financier pour une Commune en mal de sous. Et pourtant…

Rembobinons la pellicule en amont de l’ouverture des hostilités, restées courtoises malgré l’aspect très émotionnel du sujet, rappelons que le bois de la Côte, parcelle communale de 24 hectares, a été défini par le Canton comme site prioritaire dans son Plan directeur des carrières. Et que le Groupe Marti imagine en retirer 6 millions de mètres cubes de roche en trente ou quarante ans. Le prix du mètre cube, renégocié à la hausse par la Municipalité, a été fixé à 3 francs . Soit une manne annuelle de 300'000 à 600'000 francs pour Concise. «Depuis des années, on ne fait plus rien, on n’entretient plus nos bâtiments et la dette grimpe. Sans carrière, à moins d’une formule magique, nos impôts augmenteront dans trois ou cinq ans», a plaidé le syndic.

«Peut-être, mais personnellement je préfère parler de sérénité que de pérennité», a clamé Daniel Romero à l’évocation de ces derniers chiffres, afin de rappeler les nuisances qu’une telle entreprise peut engendrer. L’argument pécuniaire, les deux commissions l’ont évidemment pris en considération. Sans pour autant qu’il ne les convainque. La Commission des finances estime même «la recette trop hypothétique et trop éloignée dans le temps pour émettre un avis argumenté et chiffré». Et si elle trouve «dommage de brûler le projet à ce stade», elle a préféré s’en remettre à la sagesse du Conseil. La commission ad hoc, elle, a tiré à boulets rouges sur le projet et ses conséquences pour toute la région, faisant dire au syndic que leur analyse instruit «le procès de cette carrière, alors que son projet n’a même pas encore débuté». Elle a ainsi enjoint le Conseil à refuser les deux demandes de la Municipalité, soit pouvoir signer la servitude de la carrière avec le futur exploitant et la convention régissant des éléments contractuels entre les deux parties.

Coup de théâtre à l’heure du verdict. Protégés par la tenue d’un vote à bulletins secrets, les conseillers ont accepté du bout des lèvres (17 voix contre 12 et 1 abstention) la première demande. Avant de refuser la seconde (16 contre 14). Une demi-victoire pour la Municipalité. «Il faudra que la Commission de gestion me dise ce qu’il faut essayer de changer dans cette convention pour obtenir votre confiance. Parce que là, il faut être honnête, tout seul je ne sais plus quoi faire», a conclu Patrick Jaggi. (24 heures)