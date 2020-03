Controverse autour de la priorisation urbanistique

«Ne serait-il pas plus judicieux de développer le quartier Fiez-Pittet plutôt que celui de Borné Nau? J’avoue que j’ai du mal à comprendre la stratégie visant à prioriser ce projet-là…» À l’image de cette demande d’explications posée par la socialiste Laetitia Jaccard Gaspar jeudi au Conseil communal, la gauche a bombardé la Municipalité – à majorité de droite – de questions relatives aux choix urbanistiques opérés en fin d’année par Grandson pour suivre le plan directeur cantonal.

«Une réalisation de Fiez-Pittet avant 2030 nous apparaissait quasi impossible»

Le bourg, à l’instar des sept autres communes de l’agglomération yverdonnoise (AggloY), a en effet été contraint de faire des choix après avoir mené pendant plusieurs années tous ces plans de quartier de front. Au revoir donc, Bellevue Borné Nau Ouest et Fiez-Pittet. Mais pas adieu: «Attention, nous ne parlons pas de l’abandon de ces projets, mais de leur report après l’horizon 2030», a tenu à souligner le municipal de l’Urbanisme, Antonio Vialatte.

Cliquer ici pour agrandir

À Yverdon, PS et Verts s’étaient déjà agacés d’une stratégie jugée irréaliste (lire notre édition du 17 janvier) qui met plusieurs projets aux calendes grecques. À Grandson, PS et Verts ont aussi tenu à entendre l’Exécutif sur l’entêtement dont semblent avoir fait preuve les dirigeants communaux membres d’AggloY: «En quatre ans de négociations avec le Canton, à aucun moment les huit communes concernées n’ont pressenti que leur démarche ne pourrait pas aboutir?» a appuyé la conseillère communale socialiste. Selon Antonio Vialatte, la conseillère d’État Jacqueline de Quattro aurait jugé l’approche «intelligente» au printemps dernier. «Elle a toutefois précisé que l’analyse finale serait faite par ses services», relève-t-il. Toujours selon lui, le service du Développement territorial répondait quelques mois plus tard qu’il n’entrerait pas en matière sur cette façon de faire et qu’il fallait prioriser pour que certains plans de quartier puissent voir le jour avant 2030.

Et c’est justement ce critère-là qui a conduit les autorités grandsonnoises à repousser Fiez-Pittet, pourtant jugé plus intéressant par les élus de gauche. «Il est implanté dans une zone urbaine pourvue en transports en commun, sa topographie plate est compatible avec la mobilité douce encouragée dans notre région et il est à courte distance de nombreux commerces», relève Laetitia Jaccard Gaspar. Sans doute, mais il est aussi fortement contesté par les voisins. «Après discussions avec les opposants, nous avons compris que certains étaient prêts à aller jusqu’au bout des voies de recours possibles, souligne le syndic François Payot. Et au vu de leurs arguments qui portent notamment sur les surfaces d’assolement, on se doute bien que le Canton leur donnera raison. Du coup, une réalisation avant 2030 nous apparaissait quasi impossible.» De l’autre côté de la balance, la Municipalité a aussi constaté que le plan de quartier Borné-Nau Est se trouvait dans une zone d’intérêt public. «Et son potentiel de 680 habitants pourrait de plus justifier la mise en place d’un transport urbain à une cadence supérieure à la demi-heure.»