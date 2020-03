Le coronavirus n’aura pas raison du 15e Comptoir

Le Comptoir de Sainte-Croix ne figurera pas dans la liste des manifestations condamnées par l’épidémie de coronavirus. La 15e édition de la foire régionale devrait en effet avoir lieu comme prévu au Centre sportif des Champs de la Joux du 5 au 8 mars. C’est ce qu’ont décidé lundi les organisateurs et les syndics de Sainte-Croix et de Bullet, après avoir pris conseil auprès d’un de leurs cinquante exposants: le Réseau Santé du balcon du Jura vaudois.

De fait, l’événement ne remplit pas vraiment les critères édictés vendredi par le Conseil fédéral. Certes, le comptoir accueille plus de 1000 personnes (l’édition 2019 en a rassemblé 2200), mais réparties sur quatre jours. Les statistiques des trois dernières éditions indiquent un pic de fréquentation de 700 personnes en même temps sur le site. La décision venue de Berne a néanmoins suscité une réflexion sur le maintien du comptoir. Il en est en outre ressorti que la configuration et la nature de cet événement annuel permettent d’éviter que l’ensemble du public ne soit concentré en un seul et unique endroit.

«Nous restons évidemment attentifs àl’évolution de la situation» François Béguin, responsable du comité d’organisation

Après avoir discuté entre eux vendredi, le comité et les deux syndics ont donc conforté leur position en rencontrant le directeur médical du réseau de santé régional pour faire le point sur l’évolution de la situation dans la région. «Nous restons évidemment attentifs à l’évolution de la situation et nous nous conformerons aux décisions des autorités compétentes avec lesquelles nous sommes en contact permanent», souligne François Béguin, responsable du comité d’organisation du Comptoir de Sainte-Croix.

La cinquantaine de commerces, artisans ou sociétés locales qui prendront place dans l’enceinte du comptoir viennent principalement de la région, mais également de toute la Suisse. Et ce sont les métiers de la mécanique d’art – qui font la réputation de Sainte-Croix à l’internationale – qui sont hôte d’honneur de cette édition 2020.

À noter aussi que le public trouvera sur le stand du Réseau Santé du balcon du Jura vaudois des informations, des conseils et des renseignements en lien avec le coronavirus.