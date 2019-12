Au cœur des nuits payernoises avec les «gilets bleus» pacificateurs

«Mon sentiment du moment doit être assez proche de celui que ressentent les gendarmes.» En ce samedi soir, Olivier Kohler s’est à peine engagé dans un petit passage piétonnier reliant la rue de la Gare à celle des Granges qu’un attroupement d’une dizaine de jeunes prend la poudre d’escampette. Pourtant, les adolescents n’auraient rien eu à craindre du gilet bleu estampillé «Médiation urbaine» de Payerne, accompagné pour l’occasion de Brayan Tongolo.

Pluie apaisante

Depuis quelques semaines, les deux hommes font partie de la brigade de médiateurs urbains mise en place dans le cadre d’un nouveau concept sécuritaire. Et comme ce soir Payerne accueille la JFX Night, une soirée electro qui attire souvent un bon millier de clubbers, on pourrait s’attendre à ce que les deux hommes aient du travail plein les bras. Pourtant, c’est tout le contraire qui s’annonce à 21 heures, au moment du briefing avec l’équipe de la sécurité publique locale. «Comme il pleut, il ne devrait pas y avoir grand monde en ville, présente Stéphane Savary, chef du Secteur de la sécurité publique. Et la soirée electro sera bien encadrée, avec un service de samaritains et une vingtaine d’agents de sécurité sur place.»

Alors que les assistants de sécurité publique terminent leurs patrouilles vers 22h30, les médiateurs deviennent les yeux et les oreilles de Payerne jusqu’à 1 heure du matin. «Mis à part notre chasuble, nous ne sommes rien de plus que des citoyens lambda, détaille Brayan. On est là pour discuter ou aider. On demande aux gens qui font du bruit dans la rue de baisser d’un ton ou de ranger leurs déchets, et ensuite on s’en va. Ou alors on appelle d’autres moyens, comme la gendarmerie, si besoin.» Logisticien, il œuvre déjà bénévolement comme parrain de gare par amour du prochain. Pour apporter sa pierre à l’édifice de lutte contre l’insécurité, il s’est inscrit comme médiateur, un job rémunéré 25 fr. de l’heure.

«On ne fait donc pas ça pour devenir riche», rigole Olivier. Cet ancien Lausannois établi à Payerne depuis dix ans y voit l’occasion de découvrir une autre population que celle qu’il côtoie de jour. Et, son fils aîné ayant 18 ans, il trouve intéressant de se familiariser avec la vie nocturne payernoise.

Toile d’araignée

Préaux des collèges, bords de la Broye, parcs publics isolés, abords du stade municipal et centre-ville font partie du circuit qu’ils tissent comme une toile. Ce soir, ils passeront deux fois près de la halle des Fêtes, où les rythment electros battent leur plein. Outre discuter avec les passants, ils notent les poubelles qui débordent, tentent d’identifier les plaques des véhicules qui vrombissent au centre ou s’inquiètent de deux fêtes privées qui pourraient déranger des voisins. «C’est une bonne initiative», note le client d’un bar. «Mais la pluie semble plus efficace que les médiateurs pour pacifier les nuits», rigole son ami en regardant les gouttes tomber dans une rue quasi déserte.

Au total, six hommes et cinq femmes ont intégré la troupe. «Il y a un étudiant, sept employés et trois personnes sans emploi», souligne Dino Belometti, animateur socioculturel et responsable du Pôle jeunesse et intégration de Payerne. L’idée était de réunir au moins huit personnes pour garantir les tournus. À la mauvaise saison, les sorties sont normalement prévues le vendredi, mais une fois les beaux jours revenus les gilets bleus seront aussi en tournée le samedi. Ils ont suivi une formation d’une quarantaine d’heures avec les responsables des médiateurs yverdonnois.

«Je suis épaté par leur engagement, car ils ne sont ni des policiers ni des travailleurs sociaux, mais simplement des citoyens impliqués, qui utilisent leurs droits comme n’importe qui pourrait le faire», ajoute Dino Belometti, très heureux des premiers pas de ses ouailles, même s’il est délicat de tirer un bilan de leur activité après seulement trois mois.

Il y a une année, lors du vote de ce nouveau concept sécuritaire au Conseil communal, le manque d’approche méthodologique de la Municipalité pour quantifier le sentiment d’insécurité avait fait discuter. La Commission des finances demandait notamment de mettre en place un observatoire de la sécurité locale. «On fera un bilan au terme de l’année 2020, mais on constate déjà que leur présence est rassurante, même si le sentiment d’insécurité reste très subjectif», commente le municipal Éric Küng, chargé de la sécurité.

Pour l’instant, Brayan et Olivier remplissent leur rapport d’activité dans leur petit local de l’hôtel de ville. Un document qui sera analysé par les services communaux. «En rencontrant une population différente de celle de la journée, leurs remarques nous permettent d’agir concrètement, par exemple en renforçant la présence humaine où ils le demandent», conclut l’édile.