Curtilles fête son nouveau Café Fédéral et sa Jeunesse

Une soixantaine de places à l’intérieur, y compris une petite salle indépendante pour une dizaine de convives, et autant sur la terrasse, le tout sur un seul niveau. Depuis lundi 12 août, le Café Fédéral de Curtilles a rouvert ses portes après une fermeture d’un an. L’établissement sera à la fête du 23 au 25 août, lors d’une manifestation organisée de concert avec la Société de jeunesse, qui fête les 10 ans de sa reconstitution. Tonnelle, bar, grillades, jambon à l’os, rallye familial ou course de cochons sont au programme.

«Nous sommes fiers d’avoir pu garder un établissement comme celui-ci, important pour le lien social et dont l’aménagement chaleureux et l’acoustique revue tiennent leurs promesses», se réjouit le syndic, Eric Binggeli. Dans un premier temps, la commune de 300 âmes avait étudié une variante avec création d’une salle communale. Mais le coût de l’avant-projet (5 millions) avait incité le village à se concentrer sur le restaurant, avec démolition de la maison carrée située à l’avant.

Le crédit de 1,7 million avait été voté en juin 2018 par le Conseil général. Le bistrot est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite et bénéficie d’une belle place de parc. Les premiers jours des tenanciers Alain et Céline Pellegrini, qui proposent une cuisine du terroir avec poisson, viande et pizzas, sont plutôt réjouissants.

Si la «Journée des comptes», une tradition de Curtilles où les habitants venaient payer leurs impôts de main à main, entre Noël et Nouvel-An, est abolie depuis 2012, le nouveau Café Fédéral s’apprête à retrouver son rôle de point central de la collectivité. C’est notamment là que se réunit le Conseil général, lequel a dû s’exiler à l’église le temps des travaux. Les votations y sont aussi organisées. Le 24 novembre, le corps électoral devra ainsi y élire le successeur du municipal Ruedi Hofer, qui a donné sa démission pour fin 2019.