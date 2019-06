Des biologistes scrutent les bords d’autoroutes

Mardi après-midi, la chaleur est écrasante sur l’A9b, entre Orbe et Ballaigues. Sur l’asphalte, le thermomètre affiche plus de 31 degrés. Un flot continu de voitures et de camions circulent sous un soleil de plomb, soulevant à chaque passage de l’air tiède, malgré tout rafraîchissant. À quelques mètres des véhicules à peine, Sylvie Cario ne bronche pas. La biologiste s’est habituée à travailler dans ces conditions atypiques. Depuis la mi-mai, elle fait partie des experts environnementaux engagés par la filiale d’Estavayer-le-Lac de l’Office fédéral des routes (Ofrou). Son but: réaliser des relevés de terrain dans les espaces verts situés sur les bords des voies rapides. L’opération durera près de trois mois pour se terminer à la fin du mois.

L’ophrys abeille est une orchidée «vulnérable».

«Les voitures ont un impact négatif sur la biodiversité et les autoroutes sont une sorte de coupure au sein d’un milieu naturel, explique Sylvie Cario. Mais, paradoxalement, certaines de ces bordures sont très préservées car peu de personnes s’y aventurent.» Ce jour-là, la biologiste scrute les herbes, les fleurs, la terre et les insectes à quelques centimètres d’une piste fermée à la circulation sur plusieurs dizaines de mètres pour l’occasion. «On note ce qui sort de l’ordinaire ou ce qui est, au contraire, caractéristique du milieu. Ensuite, ces données seront analysées et nous permettront de cibler certaines mesures à mettre en place, comme faucher plus tardivement afin d’aider le développement de la flore.»

L’orchys pyramidal, une des orchidées reperées sur place.

En amont de cette étude pilote, un moratoire pour le moins étonnant: aucune intervention de fauche ne peut être effectuée durant la période des recherches sur de nombreuses parcelles situées le long des routes nationales de Suisse romande. Seules les zones pour lesquelles la visibilité doit être garantie y échappent. «Il s’agit là de répondre aux actuels objectifs environnementaux émis par le Conseil fédéral, annonce Simona Roberti-Maggiore, porte-parole de la filiale d’Estavayer-le-Lac de l’Ofrou qui a lancé le projet. Nous ne le faisons pas parce que aujourd’hui tout le monde parle d’écologie et de climat. Les différentes planifications ont commencé il y a deux ans», ajoute-t-elle, tout en espérant que ce projet convaincra ses homologues ailleurs en Suisse de faire pareil. De son côté, Sylvie Cario poursuit ses recherches. Impossible cependant d’utiliser sa tablette tactile pour y noter ses observations, la chaleur l’ayant rendue HS. «L’Ophrys abeille», se réjouit-elle soudainement, en pointant du doigt une toute petite fleur colorée.

«Cette orchidée est vulnérable, selon la classification en vigueur des plantes menacées. C’est une belle trouvaille.» Malgré la pollution, les métaux lourds ou encore les hydrocarbures rejetés par les véhicules, il n’est pas si rare de tomber sur des végétaux menacés. «Nous sommes dans un coin particulièrement remarquable, reconnaît la biologiste. On y trouve bon nombre de papillons et de criquets, ce qui est toujours bon signe. Cependant, contrairement à ce que les gens pourraient logiquement penser, la quantité de terre végétale n’est pas un gage de biodiversité. Ainsi, une petite prairie maigre diversifiée est souvent plus intéressante à observer que des champs de terre grasse sans aucune pente.»

Les rhinanthes velus abondent sur le site du Nord vaudois.

Ces derniers favorisent d’ailleurs le développement d’espèces invasives. «Ce sont des milieux très compétitifs, détaille Sylvie Cario. Souvent, quelques plantes non indigènes arrivent à s’imposer au détriment des autres. Elles se développent rapidement et abondamment.» Le combat contre la propagation de ces «néophytes» fait partie des mesures qui seront proposées par les experts environnementaux. «Il est important que l’équilibre soit respecté, argumente la biologiste. Tous les types de terrains ont leur importance car ils ont tous leurs spécificités. Même ceux où peu d’espèces poussent.»

Des résultats avant Noël

Le coût de ces mesures, entièrement financées par la Confédération, s’élève à 2 millions de francs. Ce montant comprend les prestations des experts environnementaux pour la sélection des secteurs et les relevés de terrain, la définition des objectifs biologiques à atteindre à long terme et l’élaboration des mesures d’entretien et d’aménagement, notamment. «Nous commencerons les analyses dès que les relevés seront terminés, affirme Simona Roberti-Maggiore. L’idéal serait d’avoir de premiers retours avant la fin de l’année.»

(24 heures)