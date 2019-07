Deux concerts plutôt qu’un aux Rdv de la Place

Sait-on aujourd’hui où les Athéniens s’atteignirent? Peut-être sur la place Pestalozzi à en croire les ajustements apportés à la dizaine de dates de cette 3e édition des Rdv de la Place.

Au terme de l’exercice 2017 surtout, et dans une moindre mesure en août dernier, les Yverdonnois – habitués depuis 1987 à ces doubles rendez-vous hebdomadaires de l’été – avaient sollicité les organisateurs au sujet du «timing» des animations musicales. Qui, à leur goût, débutaient trop tard pour se terminer un peu trop tôt. «Nous les avons entendus. Nous avons aussi tiré des enseignements des réflexions menées à l’interne», souligne Damien Frei, directeur et programmateur de l’Association Castrum & Cie. Le public a donc désormais droit à deux concerts, suivis d’un DJ set, le jeudi soir. Il a pu s’en rendre compte la semaine dernière avec les prestations de Félicien LiA et Melissa Kassab. «Nous avions choisi de miser sur des artistes compositeurs plutôt que sur des groupes qui reprennent des compositions. Ce choix impliquait des concerts d’une heure. Un format un peu léger, on l’admet volontiers.»

Ce jeudi, le duo urbigène de Marzella sera ainsi précédé par le groupe biennois Los Orioles. Plus généralement, les organisateurs entendent intensifier leur volonté d’ouvrir au niveau national – et non plus exclusivement régional – l’affiche de ces Rdv de la Place. Le samedi, la priorité sera donnée à des spectacles de rue ou à des ateliers, eux aussi toujours gratuits. «Nous estimons que cela permet une meilleure cohabitation avec le marché et les gens venus profiter des terrasses.»

Pour rappel, cette série d’une dizaine de manifestations estivales est destinée à préparer les Jeux du Castrum. Ce sera particulièrement le cas le 27 juillet prochain. Ce jour-là, un atelier participatif permettra aux gens de se pencher sur la scénographie de l’événement phare de l’été yverdonnois.

Rdv de la Place, place Pestalozzi, du 4 juillet au 8 août. www.le-castrum.ch