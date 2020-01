Depuis deux décennies dans le quotidien des Broyards

Les premiers abonnés de «La Broye Hebdo» s’en souviennent encore certainement. La toute première édition de celui qui s’est imposé comme le titre de référence de la région arrivait dans leurs boîtes aux lettres le 22 décembre 1999. À l’époque, le journal affichait une couleur verte, mais le credo du titre était déjà le même. «On aime bien les trains qui arrivent et qui partent à l’heure, glisse Danièle Pittet, directrice et rédactrice en chef. Si quelque chose va moins bien, on va le dire, mais sans forcément en faire la une. Finalement, être positif fait du bien aux lecteurs.»

Et ceux-ci le rendent bien à l’hebdomadaire, qui emploie six journalistes inscrits au registre professionnel, pour 5,2 ETP et onze personnes au total en comptant l’administration et la publicité. Alors que «La Broye» comptait 7820 exemplaires en 2009, son tirage certifié se monte désormais à 8660 unités. Chaque mois, l’édition tous ménages est distribuée dans 26'057 boîtes aux lettres des districts de la Broye vaudoise et fribourgeoise, ainsi que du Vully.

«En règle générale les gens s’abonnent dans la trentaine et sont fidèles»

«On sait que nous sommes vus et lus par les jeunes, mais en règle générale les gens s’abonnent dans la trentaine et sont fidèles. Notre lectorat est stable sur les dernières années», ajoute la patronne. Ainsi, la campagne d’abonnement de fin d’année et du Comptoir broyard a convaincu une centaine de nouveaux abonnés. De quoi permettre de compenser les départs.

«Nous souhaitions donner une identité broyarde», relevait Vincent Banderet, l’un des fondateurs du titre, dans l’édition de septembre marquant ce 20e anniversaire. Alors que la région broyarde abritait une dizaine de publications, dont plusieurs centenaires, de Moudon à Avenches en passant par Estavayer-le-Lac et Payerne, les journaux de Lucens et d’Estavayer, ainsi que «Le Démocrate de Payerne», le journal des radicaux, s’associaient pour créer «La Broye». D’un magazine encarté dans les trois publications, il devenait un bihebdomadaire intercantonal.

Racheté par le groupe Edipresse, fondu ensuite dans Tamedia (éditeur de «24heures» notamment), le titre est propriété du groupe Saint-Paul depuis 2015. Au fil des ans, il a laissé tomber son vert pour du bleu et une édition pour ne paraître que le jeudi dès 2005. Il a aussi repris les abonnés du «Journal de Payerne» et de la «Feuille d’Avis d’Avenches».

Ouvrage de jubilée

Pour marquer son jubilé, «La Broye Hebdo» a sorti le livre «Entre plume et crayon» (disponible à la rédaction du journal pour 22 francs), un recueil de 48 pages de dessins et textes de Michel Berger (Mibé) et Jean-Daniel Fattebert, ancien rédacteur en chef et cofondateur. Chaque semaine, l’un et l’autre apportent une touche d’humour au journal local. Et, courant septembre, tous les abonnés ont été invités à un grand brunch. «On voulait une fête à notre image. Sans chichi et proche de la terre», sourit Danièle Pittet.

S’il s’est penché sur son passé durant l’année écoulée, le titre pense aussi à son avenir. Ainsi, dès janvier, un nouveau site internet et une édition en ligne plus confortable seront proposés aux lecteurs.