Deux drones volent au secours d’un veau égaré

«Pour un veau si jeune, on n’a pas hésité une seule seconde à intervenir directement, même de nuit. Parce que si un loup ou un lynx passe par là…» Alerté vers 21 h 30 par un agriculteur de Lignerolle qu’une vachette d’un jour et demi manquait à l’appel lundi, Boris Bron a réagi immédiatement. Vice-président de la Fondation Sauvetage Faons Vaud, le Cronaysan et son collègue Raphaël Ottonin ont littéralement volé au secours de l’animal en péril avec leurs drones.

C’est sans doute en grande partie grâce à cette intervention rapide que le jeune animal a été retrouvé sain et sauf au beau milieu d’un champ de blé, à 300 mètres de l’enclos dont il avait disparu depuis le petit matin au moins. En souvenir de sa mésaventure, le veau, qui n’avait pas encore été baptisé, s’appelle désormais «Virée». Son propriétaire, Jonathan Nicolet, rembobine le fil de cette histoire qui aurait pu connaître une tout autre conclusion.

«Lundi matin, constatant que l’enclos était vide, mon apprenti m’a demandé si j’avais déplacé ce veau né la veille dans un de nos pâturages, juste à côté du village. À ma grande surprise, la barrière de l’enclos était fermée», raconte celui qui gère ce domaine familial avec son père, le conseiller national Jacques Nicolet. Les deux hommes entament des recherches aux alentours de la ferme, puis dans une haie située en contrebas. Elles restent infructueuses bien que le rayon soit élargi. Toujours bredouilles en début de soirée, les Nicolet appellent une personne qui a le secret. Elle leur apprend que le veau est bien vivant et qu’il se trouve à 250 mètres de la ferme. Sans plus de précision sur sa localisation. Malgré de nouvelles investigations, l’animal de race holstein reste introuvable.

«Tout à coup, mes caméras ont révélé une grosse tache pas très alerte dans un champ de blé. J’ai tout de suite compris qu’on l’avait trouvé»

Jacques Nicolet sollicite alors les pilotes de drones, leur demandant de venir le lendemain matin. «Nous avons préféré profiter des conditions météo du moment», explique Boris Bron, de Swiss-Fly, société de prises de vues aériennes. «Après une journée chaude, la pluie qui est tombée le long du Jura a rafraîchi la nature, rendant les animaux plus facilement identifiables par nos caméras thermiques embarquées. De toute manière, quand on perd un animal, il faut réagir vite.»

«Il pète le feu»

Pendant que le premier appareil survole une grande parcelle de colza en pilotage automatique, le second est guidé manuellement dans les alentours, détectant la présence de chevreuils, d’un chat, puis d’un renard. «Et tout à coup, mes caméras ont révélé une grosse tache pas très alerte dans un champ de blé. J’ai tout de suite compris qu’on l’avait trouvé», reprend Boris Bron. À peine plus de dix minutes s’étaient écoulées depuis le décollage des deux drones.

Il ne restait plus aux sauveteurs qu’à récupérer le disparu. «On l’a ramené à la ferme, on lui a donné du lait et il va bien. On peut même dire qu’il pète le feu», rigole Jonathan Nicolet. Reste à éclaircir le mystère de son évasion. Un acte malveillant? «Ce n’est pas impossible, mais bon, on n’a aucune preuve.» (24 heures)