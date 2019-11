Deux nouveaux cadres de l'HIB lâchent leur mandat

En une année, presque toute la direction générale de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) sera chamboulée. Après la récente annonce de départ du directeur général, Laurent Exquis (notre édition du 9 novembre), qui suivait celles des responsables des finances, des infrastructures et des ressources humaines, voici celle des codirecteurs médicaux. En poste depuis plusieurs années, les Drs Olivier Caramello et Charly Bulliard lâcheront ce mandat à la fin de l’année, mais poursuivront et développeront leur activité au sein de l’établissement, a appris «24heures».

Officialisé en fin de journée suite à nos contacts avec la direction, ce départ transpire dans les couloirs depuis plusieurs jours. «J’assume ce rôle depuis dix ans et, à quatre ans de la retraite, j’estime qu’il est temps de passer la main progressivement, mais je vais rester médecin-chef du service d’orthopédie à plein temps», confirme le Dr Caramello, conscient que l’annonce n’est pas idéale en matière de timing, après les précédentes.

L’orthopédiste avait été nommé à ce poste dans la foulée de la guerre ayant opposé deux médecins du service de chirurgie, entre 2007 et 2010. Depuis 2013, il travaille en binôme avec le Dr Bulliard, en poste à Estavayer-le-Lac, où il était doyen, chacun y consacrant un 20% de son temps de travail. L’endocrinologue et diabétologue staviacois est malheureusement resté injoignable jeudi.

CCT des médecins

L’entrée en vigueur d’une nouvelle CCT pour les médecins, dès 2020, n’est pas étrangère à cette redistribution des cartes. «Ce passage de témoin permettra de repenser l’encadrement médical à l’HIB en général. Par exemple en impliquant davantage les médecins-chefs dans les processus décisionnels», explique le communiqué de l’hôpital à son personnel. «Cette CCT induit une hiérarchisation plus forte et le futur directeur médical sera officiellement le patron des médecins-chefs. Il devra définir les stratégies médicales de l’hôpital», reprend le Dr Caramello.

Qui occupera ce futur siège de directeur médical? «Des candidats ont déjà été entendus à l’interne, mais la solution pourrait aussi venir de l’extérieur, répond Charly Haenni, président du Conseil d’établissement. L’idée est clairement de renforcer le poste, mais pour aller vraiment de l’avant, nous souhaitons en premier lieu nommer le futur directeur général.»

Reste que des employés consultés se questionnent sur la bonne marche de l’hôpital. Plusieurs départs de médecins ont été enregistrés dans les services de chirurgie ou de radiologie ces derniers mois. «Dans le contexte financier délicat que vivent plusieurs hôpitaux publics de Suisse, cette nouvelle CCT implique parfois des réductions de salaire. C’est aussi mon cas personnel et je resterai en poste, mais des collègues ont choisi de suivre une nouvelle orientation professionnelle. Je le regrette, mais cela peut aussi amener de nouvelles idées», détaille Olivier Caramello.

Chargé de communication, Christian Aebi note aussi que la direction des soins, qui concentre 60% des ressources et du personnel, reste stable. Il faudra toutefois du temps pour que les autres postes ouverts soient totalement repourvus. «Le Conseil d’établissement souhaiterait prôner davantage de stabilité», commentait le président il y a trois semaines.

Jeudi après-midi, des assemblées du personnel étaient organisées sur les deux sites. Forcément, ce manque de stabilité a été évoqué dans les divers, plusieurs collaborateurs étant déjà au courant du renoncement des directeurs médicaux. «Bien qu’informés de la situation, nous ne l’avons pas évoquée, mais répondu aux questions des employés», informe Lionel Gurtner, président de la commission du personnel, qui relève un climat plus serein. En effet, les tensions semblent s’estomper depuis l’annonce du départ du directeur général.