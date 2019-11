Le développement de la vieille ville enfin fixé

C’est peut-être le plus long projet de l’histoire politique de Grandson. Il s’est conclu, jeudi, dans ce qui était peut-être la plus brève séance de Conseil communal du bourg (trois quarts d’heure). Sans discussion et à l’unanimité, les élus ont validé le plan d’affectation communal Vieille Ville, un dossier lancé par les autorités municipales… en 1987.

Le PA Vieille Ville doit permettre aux autorités de trancher en cas de demandes de propriétaires désireux d’agrandir, de transformer ou de détruire leur maison dans le périmètre historique du bourg grandsonnois. Établi de concert avec le Service immeuble, patrimoine et logistique du Canton, il fixe concrètement un nombre de règles précises qui poussent loin le détail: volets ou cadres de fenêtre doivent être en bois et en aucun cas en PVC.

Le règlement définit aussi la question des tuiles, des panneaux solaires, des ouvertures en façade et des couleurs des murs. Pour les bâtiments classés en note 1, c’est au Canton que revient le dernier mot à ce sujet. Pour les autres, la décision est laissée à l’appréciation de la Municipalité. In fine, le document doit permettre au cœur historique d’évoluer tout en maintenant sa qualité patrimoniale.

Pourquoi ce dossier n’a-t-il pas été traité plus tôt? Mystère, selon les autorités actuelles. Validé par l’Exécutif en 1988, il n’a jamais été soumis au Conseil. Peut-être en raison des nombreuses oppositions qui avaient sanctionné sa mise à l’enquête. C’est parce que le Service du développement territorial a informé en 2010 la Commune que ce dossier qui sommeillait dans ses tiroirs avait été archivé cinq ans plus tôt que la Municipalité a remis l’ouvrage sur le métier dans la foulée.

En près d’un quart de siècle, de nombreuses décisions ont cependant été prises – sans réelle base légale – par l’Exécutif concernant ce secteur sensible du bourg. La Municipalité a sollicité un avis juridique qui l’a rassurée: les permis de construire en question étant entrés en force sans recours à leur encontre, ils ne sauraient être remis en cause.