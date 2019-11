Le directeur de l'Hôpital intercantonal de la Broye quitte le navire

Directeur de l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) depuis novembre 2015, Laurent Exquis rendra son tablier le 31 mars 2020, a annoncé ce vendredi 8 novembre l'établissement sis à Payerne et Estavayer-le-Lac. «Le Conseil d’Etablissement de l’HIB et le directeur général ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur rapport de travail», communique l'hôpital.

Et la mention «d'un commun accord» ne semble pas usurpée, puisque le patron de quelque 800 collaborateurs comptabilisés à fin 2018 restera en poste jusqu'au terme de son mandat, avant de s'engager «dans des démarches plus axées sur le communautaire et dans le milieu de vie des personnes».

L'ancien directeur de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et chef du Service de la jeunesse et de la cohésion sociale d'Yverdon-les-Bains aura donc dirigé l'établissement broyard un peu plus de quatre ans, comme son prédécesseur Stéphane Duina. Mais alors que le départ de l'ancien chef avait été abrupt et avait entraîné une vague de contestation au sein de l'HIB, celui de Laurent Exquis semble accompagné d'un climat plus serein. «Le Conseil d'établissement souhaiterait prôner davantage de stabilité pour autant que l'amalgame soit bon entre toutes les parties et force est de constater que ce n'était plus le cas», commente Charly Haenni, son président.

Le Conseil d'établissement remercie néanmoins le directeur en partance, qui «a apporté une importante contribution au développement de l’établissement». Laurent Exquis a ainsi participé à l’élaboration de la stratégie institutionnelle 2017 - 2022 (et le plan d’actions qui l’accompagne), mis sur les rails le projet d’extension - rénovation du site de Payerne, travaillé à l’image de l’hôpital ou, encore, prôné l’ouverture de l’institution, par exemple dans le cadre du projet de réseau de santé de la Broye. Il continuera aussi à œuvrer dans le milieu médical, puisqu'il reste administrateur du Réseau hospitalier neuchâtelois.

L'objectif du Conseil d'établissement est de nommer son futur successeur à la tête de l'HIB au plus vite.

Développement suit.