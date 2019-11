Le directeur de Landi a bel et bien été licencié

Broye Kurt Zimmermann a-t-il été licencié? C'est ce que pensent huitante agriculteurs qui se sont réunis lundi à Cugy (FR) pour lui montrer leur soutien. Plus...

Poison Un insecticide interdit provoque la mort de centaines de milliers d’abeilles en Suisse. Plus...

Agriculture Magasin et dépôt agricole seront totalement reconstruits et agrandis. Plus...