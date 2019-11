L’Échandole redevient un tremplin pour jeunes talents

Les tremplins musicaux ont tendance à diminuer drastiquement en Suisse romande. Une perte regrettable pour les jeunes talents selon Sophie Mayor. Raison pour laquelle la directrice de l’Échandole et son équipe remettent sur pied, samedi, un concept qui a fait les beaux jours du théâtre yverdonnois. Avec 1400 Décibels, l’Échandole espère aussi remontrer le chemin de sa salle à un public 16-25 ans qui ne s’identifie pas à sa programmation.

«Pour répondre à ce manque, nous collaborons avec le Conseil des jeunes, le festival AlternatYv, l’Amalgame et le Service de la jeunesse», souligne la directrice. Même si le délai d’inscription a été relativement court pour cette première session (une deuxième est d’ores et déjà agendée au 2 mai), pas moins de 31 dossiers de candidature ont été envoyés, de toute la Suisse romande, aux organisateurs. «J’ai été bluffée par la qualité de ces jeunes artistes. Nous avons retenu onze projets, dont quatre sont portés par des filles: huit du Nord vaudois, un du Jura et deux de la région lausannoise.»

Samedi, qu’ils soient trap, rap, soul, pop, electro ou rock alternatif, ils auront deux morceaux – composition ou reprise – pour convaincre le jury et le public. Grâce au label Y Music, le lauréat du Prix du public se verra récompensé par la possibilité d’enregistrer un clip. Quant au vainqueur désigné par les six membres du jury, il aura droit à une «visibilité» sur la radio Grrif et pourra aussi jouer en première partie d’un concert à l’Amalgame, l’Échandole ou Baleinev.