De l'humour pour soigner les bobos de Noël

Quand la magie de Noël vire au cauchemar... Personne n'est à l'abri d'une blessure lors de l'ouverture des huîtres, d'un incendie de sapin ou encore d'une trajectoire de bouchon de champagne mal maîtrisée. «Heureusement, le personnel hospitalier travaille durant les fêtes», font savoir les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), à l'origine d'une série de vidéos humoristiques.

«On avait pour but de mettre en lumière les collaboratrices et collaborateurs mobilisés durant les fêtes de fin d’année et de faire passer un message de prévention», explique Loïc Favre, responsable communication des EHNV.

Faire rire et interpeller

Variées, les saynètes de dix à quinze secondes montrent des accidents domestiques communs traités par les urgences hospitalières à cette période de l'année. Drôle et efficace. «L'objectif était de faire rire et d'interpeller avec un format court qui passe bien sur les réseaux sociaux», précise Loïc Favre.

Avec déjà près de 200'000 vues en une semaine, les vidéos aideront peut-être à réduire le nombre de patients aux urgences des EHNV ces prochains jours. Même si Loïc Favre souligne que «si la période est chargée, c'est plus lié à la fermeture des cabinets de médecins généralistes».

Un nouveau succès de communication

A travers ces vidéos, les EHNV récidivent aussi dans un nouveau moyen de communication auprès du grand public. L'an dernier, Grouxprod avait déjà réalisé pour eux deux drôles de pastilles afin de sensibiliser les patients au fonctionnement des urgences. Elles avaient permis à l'agence vaudoise d'être récompensée du prix du Meilleur des relations publiques.

«Ces vidéos avaient bien fonctionné et nous ont encouragé à rééditer l'expérience, les nouvelles se complètent d'ailleurs bien avec la précédente série», indique Loïc Favre. Et le responsable communication d'annoncer une nouvelle salve l'année prochaine sur un thème différent.

En attendant, pour regarder les cinq épisodes de cette série de Noël (et rester loin des urgences), cliquez ici.